Polskie siatkarki musiały użyć sztuczek. Teraz spodziewają się zamieszania

Trzy mecze i trzy zwycięstwa. Polskie siatkarki miewają na turnieju kwalifikacyjnym do igrzysk olimpijskich w Paryżu słabsze momenty, ale najważniejsze zadanie realizują. Dziś jednak na ich drodze stanie trudniejszy przeciwnik z doświadczeniem z Ligi Narodów. - To wcale nie będzie łatwy mecz - przestrzega Magdalena Stysiak, atakująca polskiej kadry, która już w meczu z Kolumbią musiała użyć kilku "sztuczek", by przechytrzyć rywalki. Początek meczu Polska - Tajlandia o godz. 17.30.