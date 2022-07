Polskie siatkarki mogą odetchnąć. Zostaje jeden cel

Damian Gołąb Reprezentacja Kobiet

Reprezentacja Polski pewna utrzymania w Lidze Narodów. Dzięki porażce Belgii “Biało-Czerwone” nie muszą już obawiać się wypadnięcia z rozgrywek na kolejny sezon. Dziś wracają jednak do gry po bolesnej porażce z Chinkami i wciąż mają o co walczyć - dwa zwycięstwa mogą dać im awans do turnieju finałowego w Ankarze. Początek meczu z Dominikaną o godz. 12.30, transmisja w Polsacie Sport Extra i na Polsat Box Go.

Zdjęcie Polskie siatkarki wciąż czekają na pierwsze zwycięstwo w Sofii / fivb / materiał zewnętrzny