Polski klub się zbroi. Przekonał gwiazdę reprezentacji Polski

Stenzel dwa ostatnie sezony spędziła w Grupie Azoty Chemiku Police. W pierwszym zdobyła z zespołem mistrzostwo Polski, w drugim krajowy puchar. Mimo to po ostatnich rozgrywkach, jak cała drużyna, mogła być rozczarowana. Policzanki, które w ostatnich latach seryjnie wygrywały Tauron Ligę, tym razem zakończyły rywalizację na piątym miejscu . To nie tylko brak medalu, ale i prawa gry w Lidze Mistrzyń.

W Policach rozpoczęła się więc przebudowa składu. Podobnie jest w Radomiu. Drużyna, która przed sezonem miała spore ambicje, zakończyła rozgrywki poza strefą play-off, finiszując na dziewiątym miejscu. Mimo to przekonała do siebie Stenzel, która jest aktualną reprezentantką Polski.

Maria Stenzel, Monika Gałkowska - to nie koniec wzmocnień Radomki?

- Chcemy, by Radomka walczyła z czołowymi klubami w Polsce o najwyższe cele. Niestety poprzedni sezon nie poszedł po naszej myśli. Dlatego zdecydowaliśmy się na zakontraktowanie doświadczonej zawodniczki, jaką jest Maria Stenzel. Marysia prezentuje wysokie umiejętności siatkarskie na boiskach ligowych, ale także międzynarodowych - podkreśla Thomas Renard-Chardin , prezes Radomki, cytowany przez oficjalną stronę klubu.

Wszystko wskazuje na to, że wzmocnienia na tym się nie skończą. Z przeprowadzką do Radomia łączy się kolejną siatkarkę z szerokiej reprezentacji Polski. To Anna Obiała, ostatnio związana z Developresem Bella Dolina Rzeszów. Radomka potwierdziła też, że w zespole na kolejny sezon pozostaną Natalia Murek i Kornelia Moskwa. Jednocześnie klub pożegnał już dziewięć innych zawodniczek.