Mistrzostwa Europy w siatkówce kobiet to dla naszej reprezentacji drugi ważny punkt sezonu 2023. Zmagania o miano najlepszej drużyny na Starym Kontynencie odbędą się w dniach 15 sierpnia - 3 września we Włoszech, Niemczech, Belgii i Estonii. Polki w ramach przygotowań do ME rozegrają aż trzy towarzyskie mecze z reprezentacją Turcji. Jak poradzą sobie w nich podopieczne Stefano Lavariniego? Transmisje meczów Polska - Turcja w TV w Polsacie Sport.