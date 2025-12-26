Kolejny raz w minionym sezonie reprezentacyjnym siatkarska reprezentacja Polski kobiet pod wodzą Stefano Lavariniego spisała się bardzo dobrze. "Biało-Czerwone" wywalczyły brązowy medal rozgrywek Ligi Narodów oraz zameldowała się w ćwierćfinale mistrzostw świata. W kadrze znalazło się kilka zawodniczek, które na co dzień reprezentują barwy tureckich zespołów.

Uznania w oczach włoskiego szkoleniowca nie zyskała Julia Szczurowska, czyli wychowanka Volley Wrocław. Atakująca mierząca 190 centymetrów wzrostu z Polski po latach gry na naszych parkietach wyjechała w 2024 roku do Turcji. Aktualnie jest zawodniczką Besiktasu i spisuje się całkiem nieźle.

W 13 spotkaniach zdobyła 253 punkty, co przekłada się na 19,4 pkt na mecz. Zawodniczka bez dwóch zdań jest liderką swojego zespołu i jednocześnie drugą najlepiej punktującą zawodniczką całej ligi. Mimo to jej klub zajmuję dopiero 9. miejsce w tabeli i walczy o udział w fazie play-off.

Co ciekawe, w tamtejszych mediach pojawiły się dość szokujące informacje, jakoby 24-latka zamierzała ubiegać się o tureckie obywatelstwo.

- Dowiedzieliśmy się, że polska zawodniczka Besiktasu, Julia Szczurowska, chce uzyskać obywatelstwo tureckie - przekazał "Gundem Besiktas".

Szczurowska zabrała głos, jasny komunikat

Doniesienia te okazały prawdziwe, a głos w tej sprawie zabrała już sama zainteresowana. Jak przyznała cytowana przez "Bosuna Tiklama" ludzie mówią, że jej starania o turecki paszport są szalone.

- Może dostanę turecki paszport, ale ludzie mówią, że to szaleństwo - powiedziała.

Nie wiadomo jednak, w jaki sposób potoczą się te sprawy. Na dalsze wieści w tej sprawie trzeba będzie nieco poczekać.

Julia Szczurowska w barwach klubu z Wrocławia Barbara Ilnicka/East News East News

Stefano Lavarini volleyballworld.com materiały prasowe

Stefano Lavarini JU HUANZONG/ XINHUA AFP