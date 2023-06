Polska siatkarka zeszła ze łzami w oczach. Wiadomo, co będzie dalej

To był niepokojący obrazek. W czasie sobotniego meczu z Serbią Fedusio pojawiła się na boisku, zastępując Martynę Łukasik . Pomogła w rozpoczęciu pogoni za mistrzyniami świata w trzecim secie. Zanotowała kilka udanych zagrań, ale szybko musiała opuścić boisko. Po jednej z akcji niefortunnie upadła i skręciła stopę.

Monika Fedusio szybko wróci do gry? Reprezentacja Polski ma już problemy na tej pozycji

Po kilku dniach Fedusio jest pełna optymizmu. Wygląda na to, że skończyło się na strachu i naciągniętych więzadłach. Siatkarka ma wrócić do treningu i niewykluczone, że znajdzie się nawet w kadrze na kolejny turniej Ligi Narodów. Tym razem “Biało-Czerwone" czeka wyprawa do Hongkongu, gdzie pierwszy mecz rozegrają 13 czerwca.