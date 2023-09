Polska siatkarka zapomniała o problemach. Teraz może triumfować

Turniej kwalifikacyjny do igrzysk olimpijskich w Łodzi nie był łatwy dla Olivii Różański. W ostatnich meczach w Atlas Arenie reprezentantka Polski pomogła jednak drużynie w wywalczeniu przepustek do Paryża. - Nieważne, jak ten turniej wyglądał, ważne jest to, że się zakwalifikowałyśmy - zaznacza polska przyjmująca. I podkreśla potencjał, jaki drzemie w zespole "Biało-Czerwonych”.