Reprezentacja Polski w siatkówce kobiet z przytupem rozpoczęła sezon reprezentacyjny - "Biało-Czerwone" zajęły trzecie miejsce w Lidze Narodów , chociaż jeszcze przed startem turnieju nie były typowane jako kandydatki do zajęcia miejsca na podium. Zespół prowadzony przez Stefano Lavariniego pokazał jednak, że aspiruje do wywalczenia sobie miejsca w światowej elicie i już wkrótce stanie przed kolejną szansą na potwierdzenie dobrej dyspozycji.

Siatkarki szykują się bowiem do mistrzostw Europy, które rozpoczną się już 15 sierpnia . Zanim jednak Polki pojadą na turniej, ich formę przetestują Turczynki, które w sumie mają rozegrać trzy mecze z "Biało-Czerwonymi". Pierwszy z nich zorganizowano w środę 2 sierpnia.

Kamila Witkowska wprost o powrocie do reprezentacji Polski

Ostatnia z wymienionych w rozmowie z Przeglądem Sportowym Onet została zapytana o to, jak czuła się po powrocie do kadry. - Mogłabym użyć pewnego słowa wyrażającego zadowolenie, którego jednak nie wypada cytować w mediach! Dlatego powiem tyle, że czuję się bardzo dobrze i jestem szczęśliwa, że mogłam dołączyć do reprezentacji - przyznała.