Polska siatkarka szczerze po triumfie. "Myślałam, że będę płakała"

Polki po wygranej 3:1 nie ukrywały, ile znaczył dla nich ten sukces. W końcu od 2008 r. wyrosło całe pokolenie siatkarek, które nie zdołały poznać smaku olimpijskiego występu. Dopiero drużyna pod wodzą Stefano Lavariniego przełamała niemoc i nawiązała do zespołu prowadzonego przez Marco Bonittę .

To zdecydowanie spełnienie marzeń. Czy również najważniejszy mecz w karierze? Tak, cały ten turniej jest bardzo ważny. Wiedziałyśmy, o co walczymy, że jesteśmy naprawdę blisko. I pokazałyśmy, że potrafimy

Stefano Lavarini twórcą sukcesów polskiej kadry. Polskie siatkarki wiele się nauczyły

- Nasza siłą mentalna to nie jest coś, co pojawiło się nagle. Budowałyśmy to od jakiegoś czasu. Te dwa sezony, które spędziłyśmy z trenerem Lavarinim, dodały nam pewności siebie - podkreśla Korneluk.