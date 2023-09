Polska siatkarka przeżywa kryzys. Lavarini nie chce o tym mówić

Kiedy po brązowym medalu Ligi Narodów organizatorzy wybierali drużynę marzeń, znalazła się w niej Martyna Łukasik . Ale i Olivia Różański , druga z polskich przyjmujących, miała powody do zadowolenia. Zdobyła 160 punktów, w polskiej drużynie lepiej od niej wypadły pod tym względem tylko Magdalena Stysiak i znakomicie blokująca Agnieszka Korneluk . Średnio Różański zdobywała ponad 10 punktów na spotknie .

Zgubionej formy nie udało się znaleźć na turnieju w łódzkiej Atlas Arenie. Może we znaki daje się już zmęczenie - reprezentacja Polski rozegrała tego lata ponad 30 spotkań, a rotacji w składzie było niewiele. Faktem jest jednak, że w ofensywie Różański ma w Łodzi spore problemy .

Problemy ze skutecznością Olivii Różański. A dla Stefano Lavariniego to podpora kadry

W czterech pierwszych spotkaniach przyjmująca zdobyła 26 punktów. To średnio 6,5 punktu na mecz , znacznie mniej niż w Lidze Narodów. W dodatku ten bilans zawyża otwierające turniej spotkanie ze Słowenią . Wówczas Różański spisała się bardzo dobrze, kończąc spotkanie z 14 punktami i 57-procentową skutecznością w ataku.

Dla reprezentacji Polski słabszy okres Różański to problem. Do tej pory była bowiem dla Lavariniego zawodniczką fundamentalną. Przed rokiem, pod nieobecność kontuzjowanej Stysiak, włoski trener wystawiał ją nawet na pozycji atakującej. To ona w założeniu jest bardziej ofensywną z pary polskich przyjmujących.