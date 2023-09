Polska siatkarka pobiła rekord? Już spuściła głowę, ale sprawy przybrały dziwny obrót

W Atlas Arenie w najwyższym punkcie konstrukcja dachu wznosi się 34 metry nad areną . Tylko trochę obniża tę wysokość duży baner z napisem "Łódź" zawieszony pod sufitem. Mimo to po akcji Moniki Fedusio piłka zahaczyła o coś zawieszonego nad boiskiem.

Nie wiem, kto zawiesił tam tą kamerę. Bo to była chyba lina od kamery

- Pamiętam, że podbiłam piłkę, już spojrzałam sobie w dół, idę, odwróciłam się na Marysię... I nagle widzę, że Marysi jakoś to ułożenie dłoni tak uciekło. Mówię: oho! Ciekawa sytuacja, chyba taka niespotykana - tak Fedusio opisuje reakcję swoją, a także libero Marii Stenzel.

Monika Fedusio pewna decyzji sędziego. Martyna Łukasik podobie

O sytuację zapytaliśmy też Martynę Łukasik . Czy zagranie jej koleżanki z zespołu to nie przypadkiem jakiś rekord najwyżej odbitej piłki w meczu kadry?

Było dosyć wysoko. Możliwe, że rekord, nie wiem. Nie wiem nawet, jak to zmierzyć

Monika Fedusio o roli rezerwowej. "Nie oszukujmy się"

- Z mojej perspektywy przeżywa się dwukrotnie mocniej, bardziej . Kiedy jestem na boisku, aż tak bardzo tego nie odczuwam. A z boku widać wszystko, jak ktoś źle skoczy, jak się ustawiają rywalki. Ale tak to jest. Czasami trzeba wejść w najmniej spodziewanym momencie i taka jest moja rola. Nie ukrywajmy, nie oszukuję się. Jestem tutaj bardziej defensywną przyjmującą - zaznacza polska siatkarka.

Poniedziałek to dzień bez meczów w turnieju kwalifikacyjnym w Łodzi. Polskie siatkarki wrócą do gry we wtorek spotkaniem z Kolumbią.