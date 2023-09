Polska siatkarka pamiętała o kibicach. Tak doceniła ich wsparcie

Kiedy Polski Związek Piłki Siatkowej starał się o organizację turnieju kwalifikacyjnego do igrzysk olimpijskich, z pewnością miał nadzieję, że "własne ściany" pomogą siatkarkom w awansie. Na każdy z siedmiu meczów "Biało-Czerwonych" w łódzkiej Atlas Arenie przychodziło co najmniej kilka tysięcy kibiców .

- Zdecydowanie nas ponieśli. Słyszeć cały czas ich doping i głosy to coś przepięknego . Na pewno pomaga w naszej grze, w każdym momencie słyszymy, że nie jesteśmy same. Mnóstwo kibiców na trybunach, mnóstwo przed telewizorami. Jeżeli słyszy się takie głosy cały czas, gra się dużo lepiej - zaznacza Martyna Łukasik .

Polki postawiły wszystko na jedną kartę. Martyna Łukasik mówi o ryzyku w trakcie gry

- Pierwszy set nie był dobry w naszym wykonaniu, potrzebowałyśmy więcej czasu, by wejść w ten mecz. Cieszy fakt, że potem obudziłyśmy się i wróciłyśmy do naszej gry. Wiedziałyśmy, że to będzie ciężkie spotkanie i takie było. Włoszki grały świetnie w obronie, odrzucały nas od siatki swoją zagrywką. Ale mimo wszystko my starałyśmy się potem z tym walczyć - opisuje Łukasik.