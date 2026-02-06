Polska siatkarka ogłosiła ws. obywatelstwa. W dodatku taki sygnał do Lavariniego

Już jakiś czas temu media obiegły dość sensacyjne informacje ws. Julii Szczurowskiej. Jak przekazywano w Turcji polska atakująca miała otrzymać ofertę tureckiego obywatelstwa. Jak się okazało, informacje te były prawdziwe, a sama zainteresowana jasno skomentowała sytuację. Otóż ze względu na swoją ambicję i marzenia odrzuciła taką możliwość.

- Tak, to jest prawda. Ale nie, nie zrobiłam tego, i myślę, że moje serce i moja ambicja, moje marzenie, żeby być w reprezentacji Polski i kiedyś w niej zagrać, mi na to po prostu nie pozwoli - przekazała na antenie kanału Siatkarskie Ligi.

Takie wieści oznaczają, że siatkarska bez większych problemów będzie mogła dalej występować w reprezentacji Polski. Pytanie jednak, czy dostanie taką szansę od Stefano Lavariniego. Włoski szkoleniowiec powołał ją już w ubiegłym sezonie reprezentacyjnym do kadry, lecz nie miała okazji zadebiutować. Wiele osób domaga się zmiany tego stanu rzeczy w najbliższej kampanii. W hierarchii przed 24-latką są jednak Magdalena Stysiak i Malwina Smarzek, zawodniczki grające także w tureckiej Sultanlar Lidze. Jak rewelacja tego sezonu spisuje się na tle swoich bardziej doświadczonych zawodniczek?

Atakująca jest bez dwóch zdań liderką swojego zespołu, Besiktasu i stanowi o sile ofensywnej. Do tej pory (stan na 6.02) jej ekipa w 19 spotkaniach zanotowała jedynie siedem zwycięstw i przegrała aż 12. Mimo takich wyników Polka jest drugą najlepiej punktującą zawodniczką całej ligi. Na tę chwilę na swoim koncie ma 384 punkty i trafi zaledwie trzy "oczka" do prowadzącej Ariny Fedorovtsevej.

W skład tego dorobku wchodzi 346 pkt z ataku, 17 blokiem i 21 zagrywką. A jak to wygląda dokładniej? Besiktas ma rozegrane 71 setów, co w przypadku liczby punktów Szczurowskiej przekłada się na 5,41 pkt na set i 20,2 pkt na mecz. W sumie w tym sezonie atakowała 806 razy i skończyła 43 procent z nich. Do tego ma nie najgorszy procent efektywności, a dokładniej 22. Jej rekord punktowy w jednym meczu wynosi aż 32 pkt (przeciwko Ilbank Spor Kulubu). Co ciekawe, łącznie Besiktas zdobył w lidze 1150 pkt, a aż 33 procent z nich należy do naszej zawodniczki.

Stysiak i Smarzek w tyle. Liczba punktów to nie wszystko

Dorobek punktowy Szczurowskiej wygląda bardzo imponująco na tle ligi, a także dwóch innych Polek, które regularnie występują w "Biało-Czerwonych" barwach - Magdaleny Stysiak i Malwiny Smarzek. Zespół pierwszej z wymienionych, Eczacibasi Dynavit zajmuje 3. miejsce w ligowej tabeli. Atakująca natomiast w 19 meczach zdobyła 231 punktów (20. najlepiej punktująca zawodniczka ligi, 3,5 na set, 12,1 na mecz). W ich skład wchodzi 192 pkt atakiem (41 proc. skuteczności i 24 efektywności), 22 blokiem i 17 zagrywką. Warto jednak zaznaczyć, że ta nie jest aż tak obciążona przez swoją rozgrywającą i atakowała jedynie 473 razy, blisko połowę mniej od Szczurowskiej. W jej klubie piłka jest rozrzucana w różnych kierunkach, a punkty Polki stanowią 18 proc. wszystkich zdobytych przez zespół (1249 pkt).

Nieco więcej "oczek" na swoim koncie ma Malwina Smarzek (Kozeyboru). 29-latka plasuje się na 8. pozycji wśród najlepiej punktujących z dorobkiem 287 pkt (4,22 pkt na set, 15,1 pkt na mecz). Jak to się prezentuje względem siatkarskich elementów? Otóż 261 pkt atakiem (42 proc. skuteczności, 26 efektywności), 20 blokiem i sześć serwisem. Ta atakowała w sumie 623 razy, a jej wszystkie punkty stanowią 22 procent z 1310 wywalczonych przez jej zespół.

Liczby Szczurkowskiej wyglądają powalająco, szczególnie na tle ligi i zespołu. Skuteczność oraz efektywność u wspomnianej trójki są jednak bardzo wyrównane. Jeśli wspomniane zawodniczki otrzymają powołanie od Lavariniego, to zapowiada się bardzo zacięta walka o miejsce w drużynie.

Julia Szczurowska, 2023 rok Barbara Ilnicka East News

Magdalena Stysiak Marcin Golba AFP

Malwina Smarzek Marcin Golba/Nur Photo AFP