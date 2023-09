Polska siatkarka eksploatowana do granic. Musi wydusić resztki sił

Zmęczenie? Nie da się ukryć, że u kogoś, kto gra cały sezon w klubie od października do maja, a później Ligę Narodów, mistrzostwa Europy i ten turniej, to zmęczenie się pojawia. Nie jesteśmy robotami. W niektórych sytuacjach walczymy same ze sobą. To po prostu bardzo długi i męczący okres

Ograniczone pole manewru trenera. Magdalena Stysiak gra bez zmienniczki

- Nie ma co patrzeć na straconego seta. Ok, podenerwowałyśmy się, ale sami widzieliście, jak Korea zaczęła grać w obronie. Zagrały mecz sezonu. To był ich najlepszy mecz do tej pory. I w obronie, i nawet w bloku. U nas też głupie decyzje, zamykanie ataków. Chciałyśmy pokazać, jakie to nie jesteśmy mocne, zaatakować po trzecich metrach. Czasem brakowało użycia głowy, że tu da się kiwnąć, tu coś zrobić - ocenia Stysiak.