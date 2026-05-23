Polska - Serbia. Mecz towarzyski siatkarek na żywo, transmisja, wynik

Aleksy Kiełbasa

Reprezentacja Polski siatkarek gra dzisiaj z Serbią w ramach turnieju towarzyskiego w Genui. O której godzinie grają siatkarki? O której mecz Polska - Serbia? Gdzie oglądać? Siatkówka. Wynik na żywo, stream. Relacja tekstowa w Interii Sport.

Aleksandra Gryka, Katarzyna Wenerska i Magdalena Stysiak podczas meczu siatkarek Polski, wystawienie piłki
Aleksandra Gryka, Katarzyna Wenerska i Magdalena Stysiak w meczu reprezentacji Polski siatkarekFOT. ANNA KLEPACZKO / FOTOPYKNewspix.pl

Mecz Polska - Serbia podczas turnieju w Genui zostanie rozegrany dzisiaj 23 maja o godzinie 17:00. Transmisja na żywo z tego spotkania będzie dostępna na kanałach Polsatu Sport 1 i Polsatu Sport Extra 2, a stream online w platformie Polsat Box Go. Relacja tekstowa oraz wynik w Interii Sport.

Reprezentacja Polski siatkarek bierze udział w towarzyskim turnieju w Genui, który otwiera sezon reprezentacyjny. W piątek zawodniczki Stefano Lavariniego zmierzyły się z Turcją, a dziś ich rywalem jest Serbia.

Serbki w ubiegłorocznych mistrzostwa świata zajęły 10. miejsce, a Ligę Narodów ukończyły dopiero na 15. miejscu. Polki w zeszłym sezonie spotkały się z nimi tylko raz w ramach Ligi Narodów i zwyciężyły 3:1.

W ostatnich sześciu bezpośrednich meczach tych zespołów trzy razy triumfowały polskie siatkarki i trzy razy siatkarki z Serbii. Co ciekawe, za każdym razem naprzemiennie. Biorąc to pod uwagę, dziś powinny triumfować Serbki, ale jako że jest to turniej towarzyski, wszystko może się zdarzyć.

Towarzyskie (K)
Pre Season
23.05.2026
17:00
Transmisja na żywo z tego spotkania będzie dostępna na kanałach Polsatu Sport 1 i Polsatu Sport Extra 2, a stream online w platformie Polsat Box Go.

