Polska - Serbia. Mecz towarzyski siatkarek na żywo, transmisja, wynik

Mecz Polska - Serbia podczas turnieju w Genui zostanie rozegrany dzisiaj 23 maja o godzinie 17:00. Transmisja na żywo z tego spotkania będzie dostępna na kanałach Polsatu Sport 1 i Polsatu Sport Extra 2, a stream online w platformie Polsat Box Go. Relacja tekstowa oraz wynik w Interii Sport.

Polska - Serbia. Mecz siatkarek w Genui. Relacja live, wynik

Reprezentacja Polski siatkarek bierze udział w towarzyskim turnieju w Genui, który otwiera sezon reprezentacyjny. W piątek zawodniczki Stefano Lavariniego zmierzyły się z Turcją, a dziś ich rywalem jest Serbia.

Serbki w ubiegłorocznych mistrzostwa świata zajęły 10. miejsce, a Ligę Narodów ukończyły dopiero na 15. miejscu. Polki w zeszłym sezonie spotkały się z nimi tylko raz w ramach Ligi Narodów i zwyciężyły 3:1.

W ostatnich sześciu bezpośrednich meczach tych zespołów trzy razy triumfowały polskie siatkarki i trzy razy siatkarki z Serbii. Co ciekawe, za każdym razem naprzemiennie. Biorąc to pod uwagę, dziś powinny triumfować Serbki, ale jako że jest to turniej towarzyski, wszystko może się zdarzyć.

