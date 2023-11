Polska "mafia" w Stambule. Niezwykłe słowa gwiazdy reprezentacji o trenerze

- Co do trenera mogę powiedzieć, że go uwielbiam. Stefano jest wspaniałym człowiekiem, mamy do siebie ogromne zaufanie i świetnie się dogadujemy. Wymaga ode mnie bardzo dużo, ale to mi się podoba, bo na pewno przyniesie efekty w reprezentacji. Obie strony wiedzą, czego od siebie oczekiwać i należy w tym szukać samych plusów - mówi Magdalena Stysiak w wywiadzie dla "Przeglądu Sportowego".