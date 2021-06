Polki słabo zaczęły. Wysoko przegrywały i od początku musiały gonić wynik. Zrobiły to jednak skutecznie. Dobrze prezentowała zaledwie 17-letnia Martyna Czyrniańska. Dzięki temu Polki wygrały otwierającą partię do 21.



W drugiej partii Holenderki kontrolowały sytuację. Nasze siatkarki w pewnym momencie się jednak przebudziły i ponownie przeprowadziły udaną pogoń. W końcówce jednak, po dobrych atakach Anne Buijs, Holenderki przechyliły szalę zwycięstwa na swoją korzyść.



Trzeciego seta Polki zaczęły od prowadzenia 5:0. Później grano punkt za punkt. Polki nie dały sobie odebrać zwycięstwa w tej partii i wygrały do 22.



Później nie było już tak dobrze. U Polek pojawiało się coraz więcej błędów na zagrywce i w przyjęciu. Rywalki z tego skorzystały i doprowadziły do tie-breaka.



W ostatniej partii Holenderki od początku przeważały. Dobrze grały blokiem, szybko wyszły na prowadzenie i nie oddały go już do końca. Wygrały 15:9, a cały mecz 3:2.



MP

Polska - Holandia 2:3 (25:21, 23:25, 25:22, 21:25, 9:15)