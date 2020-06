Polska - Czechy w towarzyskim meczu siatkarek. Trwa

Siatkarska reprezentacja Polski kobiet wznawia gry. We wtorek i środę zmierzy się w Wałbrzychu w towarzyskich meczach z Czechami. Z powodu pandemii koronawirusa spotkania odbędą się bez udziału publiczności. Trenerzy obu reprezentacji umówili się, że w przypadku gdy jedna z drużyn wygra 3:0, to odbędzie się czwarty set.

W hali Centrum Aktywnego Wypoczynku na trybunach pojawiły się za to kartonowe podobizny kibiców.

Dwa mecze - wtorkowy i środowy - nieprzypadkowo odbywają się w Wałbrzychu, bo przecież loty międzynarodowe są jeszcze wstrzymane. Czeszki przyjechały do Wałbrzycha, położonego nieopodal granicy, autobusem.

Oba zespoły mają za sobą zgrupowania. Polki trenowały w Szczyrku. Czeszki przygotowują się do eliminacji mistrzostw Europy, które dla nich rozpoczną się już 15 sierpnia. "Biało-Czerwone" w poprzednim czempionacie zajęły czwarte miejsce i nie muszą brać udziału w kwalifikacjach.

Trener Jacek Nawrocki na zgrupowanie w Szczyrku nie powołał kilka kluczowych zawodniczek m.in. rozgrywających Joanny Wołosz i Marleny Kowalewskiej, atakującej Malwiny Smarzek-Godek, przyjmującej Natalia Mędrzyk oraz środkowych Zuzanny Efimienko-Młotkowskiej, Klaudii Alagierskiej i Agnieszki Kąkolewskiej. Tych zawodniczek nie zobaczymy również w sparingach w Wałbrzychu.

7-8 marca w Nysie, czyli 114 dni temu, rozegrany został Final Four Pucharu Polski kobiet. Kilka dni później rozgrywki sportowe zostały zawieszone, a sezon najpierw przerwany, a później zakończony. Siatkarskiego meczu pań już nie było. Natomiast reprezentacja Polski po raz ostatni grała 11 stycznia 2020 roku w holenderskim Apeldoorn (Polska - Turcja 2:3) w turnieju kwalifikacyjnym do igrzysk olimpijskich w Tokio.



Mecz zaczął się dla nas niezbyt dobrze, bo od skutecznego bloku na Magdzie Stysiak, ale już za chwilę atak skończyła Zuzanna Górecka. To był pierwszy polski punkt od czasów zamrożenia rozgrywek sportowych. Pierwszy set do pewnego momentu był wyrównany, ale potem dwie serie punktowe Polek przesądziły sprawę.



Najpierw od stanu 12:11, kiedy trener Nawrocki wziął czas, bo "Biało-Czerwone" straciły trzy punkty z rzędu, tym razem Polki potrafiły zdobyć cztery kolejne "oczka". Złą passę przerwała Gabriela Orvoszova, która od nowego sezonu będzie występować w BKS-ie Stali Bielsko-Biała. Potem jednak Czeszki straciły sześć punktów z rzędu i przegrywały 12:22.

Doskonale w obronie grała Maria Stenzel, Julia Nowicka umiejętnie prowadziła grę, a w ataku błyszczała Stysiak. Piłkę setową wykorzystała Zuzanna Górecka.



Polska - Czechy (25:14, 23:18) - trwa II set

Polska: Nowicka, Centka, Ziółkowska, Łukasik, Stysiak, Górecka, Stenzel (libero).

Czechy: Kossanyiova, Trnkova, Orvoszova, Valkova, Purchartova, Mlejnkova, Dostalova (libero) oraz Szimanova, Hodanova.