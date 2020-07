Polskie siatkarki podejmują w Wałbrzychu reprezentantki Czech w drugim sparingowym spotkaniu. Wczorajszy mecz gładko wygrały Polki. Czy tak będzie i tym razem? Dołącz do relacji i śledź przebieg meczu z Interią!

Polskie siatkarki przez ostatnie dwa tygodnie przebywały na zgrupowaniu w Szczyrku. Na jego koniec przewidziany był sparingowy dwumecz z reprezentacją Czech, rozegrany już w Wałbrzychu.

We wtorkowym spotkaniu Polski gładko ograły rywalki 3:0, ale trenerzy umówili się jeszcze na jeden dodatkowy set. Ten padł łupem Czeszek.



Reprezentacja Polski jest osłabiona brakiem kilku kluczowych zawodniczek. Trener Jacek Nawrocki nie może skorzystać z usług m.in. Malwiny Smarzek-Godek, Joanny Wołosz oraz Agnieszki Kąkolewskiej.



Oba spotkania rozgrywane są bez udziału publiczności.

Zdjęcie Reprezentantki Polski podczas spotkania w Wałbrzychu / Maciej Kulczyński / PAP



