Polska - Argentyna. Liga Narodów siatkarzy. Gdzie oglądać? [TRANSMISJA NA ŻYWO]

Aleksy Kiełbasa

Aleksy Kiełbasa

Reprezentacja Polski siatkarzy zagra z Argentyną w ostatnim meczu drugiego turnieju Ligi Narodów 2026. Gospodarzem rywalizacji grupy 5 jest Arena Gliwice. O której godzinie grają siatkarze dzisiaj? Gdzie oglądać w TV mecz Polska - Argentyna? Relacja tekstowa i wynik na stronie Interii Sport.

Polscy siatkarze w biało-czerwonych strojach podczas meczu Ligi Narodów 2026, świętują zdobycie punktu.
Polscy siatkarze podczas meczu Ligi Narodów 2026volleyballworld.commateriały prasowe

Mecz Polska - Argentyna w Lidze Narodów siatkarzy zostanie rozegrany dzisiaj 28 czerwca o godzinie 20:00 czasu polskiego. Transmisję na żywo będzie można oglądać na kanałach otwartego Polsatu, Polsatu Sport 1 i Polsatu Sport Extra 2, a także za pośrednictwem streamu online w platformie Polsat Box Go. Relacja tekstowa i wynik na stronie Interii Sport.

Polska - Argentyna. Najnowsza historia bezpośrednich meczów

W zeszłym sezonie oba zespoły spotkały się tylko w ramach Memoriału Huberta Jerzego Wagnera i 3:1 wygrała Argentyna. Z kolei ostatni mecz tych drużyn w ramach Ligi Narodów został rozegrany w sezonie 2024 i wówczas 3:0 wygrali Polacy. Na pięć ostatnich spotkań z Argentyńczykami "Biało-Czerwoni" triumfowali w czterech i dziś również będą faworytami.

Polska - Argentyna. Liga Narodów. O której godzinie grają siatkarze dzisiaj? [TRANSMISJA NA ŻYWO]

Mecz Polska - Argentyna w Lidze Narodów siatkarzy zostanie rozegrany dzisiaj 28 czerwca o godzinie 20:00 czasu polskiego. Relacja tekstowa i wynik na stronie Interii Sport.

Transmisję na żywo będzie można oglądać na kanałach otwartego Polsatu, Polsatu Sport 1 i Polsatu Sport Extra 2, a także za pośrednictwem streamu online w platformie Polsat Box Go.

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Siatkarz w biało-czerwonym stroju wykonuje efektowną interwencję, rzucając się po piłkę podczas meczu, w tle widoczny zawodnik drużyny przeciwnej.
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Zawodnik drużyny siatkarskiej wykonuje przyjęcie piłki, skupiony w niskiej pozycji, podczas gdy dwóch innych graczy obserwuje akcję z bliska na parkiecie.
Siatkarze reprezentacji Argentyny w akcji podczas meczu Ligi Narodówvolleyballworld.commateriał zewnętrzny


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