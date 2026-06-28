Polska - Argentyna. Liga Narodów siatkarzy. Gdzie oglądać? [TRANSMISJA NA ŻYWO]

Mecz Polska - Argentyna w Lidze Narodów siatkarzy zostanie rozegrany dzisiaj 28 czerwca o godzinie 20:00 czasu polskiego. Transmisję na żywo będzie można oglądać na kanałach otwartego Polsatu, Polsatu Sport 1 i Polsatu Sport Extra 2, a także za pośrednictwem streamu online w platformie Polsat Box Go. Relacja tekstowa i wynik na stronie Interii Sport.

Polska - Argentyna. Najnowsza historia bezpośrednich meczów

W zeszłym sezonie oba zespoły spotkały się tylko w ramach Memoriału Huberta Jerzego Wagnera i 3:1 wygrała Argentyna. Z kolei ostatni mecz tych drużyn w ramach Ligi Narodów został rozegrany w sezonie 2024 i wówczas 3:0 wygrali Polacy. Na pięć ostatnich spotkań z Argentyńczykami "Biało-Czerwoni" triumfowali w czterech i dziś również będą faworytami.

Polska - Argentyna. Liga Narodów. O której godzinie grają siatkarze dzisiaj? [TRANSMISJA NA ŻYWO]

Mecz Polska - Argentyna w Lidze Narodów siatkarzy zostanie rozegrany dzisiaj 28 czerwca o godzinie 20:00 czasu polskiego. Relacja tekstowa i wynik na stronie Interii Sport.

Transmisję na żywo będzie można oglądać na kanałach otwartego Polsatu, Polsatu Sport 1 i Polsatu Sport Extra 2, a także za pośrednictwem streamu online w platformie Polsat Box Go.

Aleksander Śliwka w trakcie meczu z Belgią VolleyballWorld materiały prasowe

Siatkarze reprezentacji Argentyny w akcji podczas meczu Ligi Narodów volleyballworld.com materiał zewnętrzny





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