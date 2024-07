Polscy siatkarze zrezygnowali, a siatkarki zacierają ręce. Ważny sygnał z Paryża

Polscy siatkarze pierwszy mecz turnieju olimpijskiego rozegrają w sobotę, kiedy to o godz. 17 zmierzą się z Egiptem. "Biało-Czerwoni" nie wezmą więc udziału w ceremonii otwarcia igrzysk, która odbędzie się w piątkowy wieczór, o czym w rozmowie ze Sport.pl poinformował Bartosz Kurek.

Reprezentantki Polski do zmagań przystąpią z kolei w niedzielę i o godz. 13 powalczą o punkty z Japonią. Dzięki temu prawdopodobnie pojawią się na ceremonii otwarcia, co w wywiadzie dla Polskiej Agencji Prasowej zasugerowała Martyna Czyrniańska. Wypowiedź przyjmującej świadczy o tym, że podopieczne Stefano Lavariniego już zacierają ręce na myśl o tym wydarzeniu i są do niego przygotowane. Reklama

Mamy to w planach. Jesteśmy na to przygotowane, jeśli chodzi o strój, jak i mentalnie. To będzie super przedsięwzięcie ~ przyznała.

Polskie siatkarki zadebiutują na igrzyskach. Czekają je trudne mecze

Żeńska reprezentacja Polski na igrzyskach zagra pierwszy raz od 16 lat, przez co wszystkie zawodniczki Lavariniego zadebiutują w turnieju olimpijskim. Zmierzą się kolejno z Japonią, Brazylią oraz Kenią, ale to z pierwszymi dwoma drużynami powinny powalczyć o awans do fazy pucharowej.

"Obie drużyny są bardzo dobre. Pierwszy mecz z Japonią nie będzie łatwy, będziemy dopiero 'wchodzić' w turniej. Moim zdaniem to będzie najważniejsze spotkanie, bo istotne jest, jak rozpoczniemy rozgrywki i z jakim nastawieniem będziemy przystępować do kolejnych występów. Brazylijki to jednak również bardzo mocna drużyna. Oba starcia będą na bardzo wysokim poziomie" - stwierdziła Czyrniańska.

Dla uczestników igrzysk występ w Paryżu jest nie tylko szansą do walki o medale, ale także do poznania przedstawicieli innych dyscyplin. Oraz spotkania swoich sportowych idoli, o czym bez ogródek mówiła Czyrniańska.

Bardzo chciałabym spotkać i zrobić zdjęcie sobie z Novakiem Djokovicem. Myślałam też o LeBronie Jamesie, ale dowiedziałam się, że koszykarze USA mieszkają poza wioską olimpijską, więc niestety trudniej będzie mi spełnić to małe marzenie. I tak będzie wiele okazji, żeby porozmawiać ze sportowcami z innych dyscyplin ~ podkreśliła.

Polskie siatkarki po meczu z Japonią (28 lipca o godz. 13) będą miały kilka dni przerwy. Z Kenią zagrają 31 lipca o godz. 21, a z Brazylią 4 sierpnia, również o godz. 21. Reklama

Martyna Czyrniańska / Andrzej Iwanczuk /Reporter / Reporter

Martyna Czyrniańska może być wielkim wzmocnieniem reprezentacji Polski / volleyballworld.com / materiały prasowe