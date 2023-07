Polki były rewelacją tej edycji Ligi Narodów. Od początku rywalizacji w fazie zasadniczej mogły imponować swoją powtarzalnością , a jej efekt doskonale było widać w tabeli, bo do fazy fianłowej przystępowały z pierwszego miejsca . W Arlington zaczęły od pewnego zwycięstwa nad Niemkami, w półfinale co prawda musiały uznać wyższość świetnie dysponowanych w tym meczu Chinek, ale już w meczu o 3. miejsce zrewanżowały się Amerykankom za porażkę z jednego z turniejów interkontynentalnych i mogły cieszyć się z brązowych medali.

Polki nie mogły stanąć na podium. Świderski punktuje światowe władze

Ta radość została jednak zaburzona przez organizatorów , przede wszystkim przez sposób, w jaki wręczone zostały medale. Nie było bowiem żadnej uroczystości oficjalnego wręczenia medali, nasze siatkarki nie dostały także możliwości stanięcia na podium , a brązowe krążki odebrały tuż po meczu, ustawiając się na linii końcowej. To nie spodobało się nie tylko kibicom, ale też prezesowi polskiej federacji, Sebastianowi Świderskiemu. " Trochę słabo wyglądało wręczenie medali w taki sposób . Tym bardziej że dla tej drużyny to wielki sukces, na który czekały latami" - przyznał.

Podobnie sytuacja wyglądała po meczu finałowym, gdzie Turczynki pokonały Chinki. Nie otrzymały one bowiem trofeum razem z medalami i przy odpowiedniej oprawie, tak jak ma to miejsce w zdecydowanej większości dużych sportowych wydarzeń, a po prostu jeden z włodarzy przerwał ich pomeczową celebrację, by wręczyć puchar noszącej kapitańską opaskę Edzie Erdem Dundar. Świderski w rozmowie z "Przeglądem Sportowym Onet" nie omieszkał wbić mocnej szpilki światowym władzom, przypominając pretensje do polskich organizatorów w czasie zeszłorocznych mistrzostw świata.