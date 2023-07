Progres, jaki uczyniła reprezentacja Polski pod wodzą Stefano Lavariniego jest godny podziwu . Widać to nie tylko po rankingu FIVB, gdzie Polki zaliczyły w ostatnich miesiącach spory awans i są obecnie notowane na 7. miejscu, ale konkrety pokazują się też w wynikach. W pokonanym polu zostawiały bowiem rywalki ze ścisłego światowego topu, a zasłużoną nagrodą za bardzo dobrą postawę są brązowe medale Ligi Narodów , wywalczone po niezwykle emocjonującym meczu ze Stanami Zjednoczonymi.

Liga Narodów. Polskie siatkarki wysoko w rankingach indywidualnych

Radości nie zmąciła nawet słaba postawa organizatorów , którzy nie popisali się jeśli chodzi o logistykę przyznawania medali. Polki nie miały bowiem okazji zagościć na podium , a swoje krążki odebrały bezpośrednio po zakończeniu meczu, w dosyć prowizorycznych okolicznościach. Otwarcie krytykował to prezes Polskiego Związku Piłki Siatkowej, Sebastian Świderski. " Organizacja Volleyball World pokazała, jak zepsuć święto siatkówki i zamazać najważniejsze momenty w karierze wielu zawodniczek . Nie tędy droga. Każdy medal to ogromny sukces sięgających po nie drużyn i należy się tym chwalić oraz odpowiednio pokazać" - powiedział.

Także pod względami indywidualnymi był to świetny turniej w wykonaniu "Biało-Czerwonych". Widać to zresztą po oficjalnych statystykach Ligi Narodów, gdzie w dwóch kategoriach Polki okazały się najlepsze. Magdalena Stysiak była najskuteczniejszą zawodniczką całych rozgrywek, zdobywając łącznie 298 punktów. Wyprzedziła w tym zestawieniu Ying Li, która zanotowała 291 "oczek". Chinka okazała się z kolei nieco lepsza w procencie skończonych ataków, odpowiednio 49,81% do 45,03%.