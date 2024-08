Polskie siatkarki sposobią się do meczu ćwierćfinałowego igrzysk olimpijskich w Paryżu. W boju awans do strefy medalowej we wtorek zmierzą się z Amerykankami, to było wiadomo wcześniej. Późnym wieczorem ogłoszono godzinę spotkania. "Biało-Czerwone" do konfrontacji z USA przystąpią o godz. 17:00.