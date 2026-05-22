Polki przegrywały już 0:2, a potem nastąpił zwrot. Nagłe odrodzenie i taki koniec

Celem numer jeden na tegoroczny sezon reprezentacyjnych dla polskich siatkarek bez wątpienia są mistrzostwa Europy. Te rozpoczną się jednak dopiero w ostatnich dniach sierpnia. W ostatniej edycji imprezy Biało-Czerwone przeszły aż do ćwierćfinału, ale tam napotkały na potęgę.

W tymże ćwierćfinale podopieczne Stefano Lavariniego przegrały bowiem z Turczynkami, które później wygrały cały turniej. W tym sezonie bez wątpienia Polki będą chciałby pójść przynajmniej o krok dalej i awansować do strefy medalowej, żeby dać sobie szansę nie tylko na triumf, ale jakikolwiek krążek.

Wielkie emocje na otwarcie sezonu. Polki postawiły się Turczynkom

Do tego czasu mają dużo meczów na przygotowanie się do imprezy. Pierwsze mecze w tym sezonie Polki rozegrają we włoskiej Genui. Na start turnieju towarzyskiego Biało-Czerwone mierzyły się w słonecznych Włoszech... z Turczynkami. Faworytkami były oczywiście mistrzynie Europy.

Pierwszy set tej rywalizacji przez długi czas był bardzo wyrównany. Reprezentantki Turcji pokazały nieco więcej jakości w kluczowych momentach, a więc w końcówce pierwszej partii. Od stanu 19:19 Biało-Czerwone wygrały trzy punkty, a Turczynki sześć i skończyły, triumfując 25:22.

Druga partia miała nieco inny przebieg. Reprezentantki Turcji szybko zdobyły przewagę i już jej nie oddały. Ostatecznie wygrały tego seta 25:20, wychodząc na prowadzenie 2:0. Trzeci set zdawał się ponownie zmierzać ku końcowej radości Turczynek. Polki od wyniku 7:13 wrzuciły jednak wyższy bieg.

Dzięki temu najpierw dogoniły swoje przeciwniczki przy wyniku 15:15, a potem wszystko rozgrywało się w siatkarskich detalach. Tym razem w końcówce lepiej spisały się Biało-Czerwone, które wygrały 25:22. Czwarta partia rozpoczęła się lepiej z perspektyw Polek, które po rozegraniu piętnastu piłek prowadziły 10:5.

Turczynki stopniowo odrabiały straty. Zdołały dotrzeć nawet do stanu 20:19 i złapać kontakt z naszymi zawodniczkami. Ostatecznie jednak Polki w końcówce zachowały więcej zimnej krwi i wygrały czwartą partię 25:22, doprowadzając do rozstrzygającego o końcowym wyniku tie-breaka.

W tego lepiej weszły nasze rywalki, które prowadziły już 4:1. Przewagi nie roztrwoniły, co więcej stopniowo ją powiększały. Ostatecznie Turczynki wygrały tie-breaka 15:9 i zakończyły mecz triumfem w pięciu setach. Odrodzenie Polek po drugiej partii i tak może mocno imponować.

Agnieszka Korneluk, Paulina Damaske, Martyna Czyrniańska w reprezentacji Polski Marcin Golba AFP

Stefano Lavarini, trener polskich siatkarek volleyballworld.com materiały prasowe

Paulina Damaske w czasie meczu Polska - Włochy VolleyballWorld materiały prasowe





