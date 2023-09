Przed rokiem, po ledwie kilku miesiącach pracy Stefano Lavariniego , nasze siatkarki były bardzo blisko walki o medale mistrzostw świata . Po porażce w ćwierćfinale w szalenie zaciętym meczu z późniejszymi mistrzyniami świata były łzy. Polki były jednak jedynym zespołem w całej imprezie, który tak postawił się Serbkom. To tam narodziła się drużyna . Ekipa, której zaczęły bać się największe siatkarskie potęgi.

Od porażki w ćwierćfinale mistrzostw świata Biało-Czerwone rozegrały 34 spotkania włącznie z towarzyskimi. Doznały tylko siedmiu porażek. W tym jednej, na pewno bardzo niepotrzebnej, z Tajlandią w kwalifikacjach do igrzysk olimpijskich. Ona była takim cierniem , który niespodziewanie wyrósł na pięknym kwiatku. I mogła bardzo boleć.

Mamy drużynę, którą stać na rzeczy wielkie

Po tej porażce wśród kibiców, ale też wśród dziennikarzy pojawiły się głosy zwątpienia . Wszyscy zdawali sobie bowiem sprawę z tego, że przed Polkami mecze z USA i Włochami , czyli światowymi potęgami, które trzeba będzie wygrać. Mało kto wierzył w nasze panie. A szkoda, bo one doskonale znają swoją wartość. I wszystkim niedowiarkom dały najlepszą odpowiedź, jaką mogły . Nie zwiesiły głów po przegranym meczu, tylko dalej robiły swoje. I to z uśmiechem na twarzy. Przyjemnie było patrzeć, jak ta kadra reaguje. Zwłaszcza w tych gorszych momentach. W końcu mamy drużynę, którą stać na rzeczy wielkie . Nawet na medal olimpijski, bo Polski boją się już wszystkie największe ekipy na świecie.

Ten turniej pokazał też, jakim jesteśmy społeczeństwem. Nie potrafimy myśleć pozytywnie, a może nie chcemy. Po porażce z Tajlandią wielu skreśliło nasze siatkarki. Po wygranej z Włoszkami i awansie na igrzyska zapanował jednak euforia. Lubimy skrajności, a to nie zawsze służy. Dobrze byłoby, by nasi sportowcy, a w tym wypadku nasze siatkarki, czuły wsparcie zawsze i wszędzie. W każdej sytuacji. To po prostu pomaga.