Polki idą w ślady złotek. "W tym zespole jest chemia"

Reprezentacja Polski stanowi mieszanką rutyny z młodością, ale żadna z naszych zawodniczek nie ma na koncie medalu mistrzostw Europy. Ostatni medal Biało-Czerwonych to 2009 r., gdy mistrzostwa rozegrano w Polsce, a nasze siatkarki nawiązały do pamiętnych turniejów, gdy wygrywały złoto dwukrotnie pod kierunkiem śp. Andrzeja Niemczyka. Drużyna trenera Jerzego Matlaka nie zdołała co prawda awansować do finału, ale w meczu o trzecie miejsce pokonała Niemcy i wywalczyła brązowy medal.