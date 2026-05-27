Polkę kuszono zmianą obywatelstwa, sama ogłosiła decyzję. Teraz rozczarowanie

Julia Szczurowska od dawna uchodziła za wielki siatkarski talent - w TAURON Lidze zadebiutowała w wieku zaledwie 16 lat, jej potencjał szybko dostrzeżono za granicą. Siatkarka występująca na pozycji atakującej grała we Francji, od dwóch lat występuje z kolei w Turcji. I to właśnie tam rozegrała ostatnio kapitalny sezon.

24-letnia zawodniczka zachwycała w barwach Besiktas Stambuł, była trzecią najlepiej punktującą siatkarką fazy zasadniczej. O Polce szybko stało się głośno, otrzymała nawet propozycję zmiany obywatelstwa, co sama potwierdziła w programie "Siatkarskie Ligi".

"Dobre parę osób zastanawia się, czy to faktycznie jest prawdą. Otóż tak. Mam taką możliwość, żeby zmienić narodowość i grać jako Turczynka w tureckiej lidze, i zarabiać większe pieniądze" - przyznała. Po czym dała do zrozumienia, że decyzję już podjęła.

Nie, nie zrobiłam tego, i myślę, że moje serce i moja ambicja, moje marzenie, żeby być w reprezentacji Polski i kiedyś w niej zagrać, mi na to po prostu nie pozwoli

Julia Szczurowska już po debiucie w reprezentacji Polski. Nie zachwyciła

Szczurowska już przed rokiem otrzymała powołanie od Stefano Lavariniego, ale nie doczekała się debiutu w Lidze Narodów. Teraz Włoch ponownie zaprosił ją na zgrupowanie, utalentowana atakująca pojechała nawet na turniej towarzyski w Genui. Miała tam walczyć o zaufanie w oczach selekcjonera, który w Lidze Narodów nie będzie miał do dyspozycji Malwiny Smarzek, w pierwszych meczach ma zabraknąć też innej doświadczonej atakującej, Magdaleny Stysiak.

24-latka dostała szansę już w pierwszym meczu z Turcją i spisała się nieźle, wywalczyła 17 punktów, była najskuteczniejszą siatkarką naszej drużyny. W meczu z Serbkami Lavarini do wyjściowej szóstki delegował inną atakującą, Oliwię Sieradzką (zdobyła 16 punktów), Szczurowska z kolei wchodziła tylko na zmiany, zdobyła jedynie trzy punkty.

W starciu z Włoszkami Szczurowska ponownie otrzymała szansę od początku, ale jej nie wykorzystała, zdobyła w sumie tylko siedem punktów. Lavarini znowu sięgnął więc po Sieradzką i ta nie zawiodła, dołożyła aż 15 "oczek" do dorobku drużyny. W sumie atakująca, która w ostatnim sezonie pełniła rolę zmienniczki w Developresie Rzeszów, w trakcie zakończonego w niedzielę turnieju towarzyskiego zdobyła 40 punktów, Szczurowska 27. I to mimo, że częściej niż jej konkurentka do gry w ataku wychodziła w podstawowym składzie.

Słabszą dyspozycję Szczurowskiej zauważyli m.in. kibice komentujący występy Polek w serwisie X.

"Naprawdę fajny mecz ze strony naszej kadry, martwi że Julka nie gra aż tak dobrze jak się spodziewałem, ale wciąż w nią wierzę że na VNLu (w Lidze Narodów - przyp.red.) pokaże na co ja stać (szczególnie że będą rywalki prostsze niż 2 najlepsze repki w Europie, więc będzie można zbudować psychę)" - pisał jeden z kibiców po meczu z Włoszkami. "Moim zdaniem to Szczurowska to nie jest ten level, którego powinno się szukać do reprezentacji przyszłościowo jeśli chcemy się liczyć w walce o medale. Natomiast to nie koncert życzeń oczywiście i może nikt lepszy się nie pojawi" - odpowiedział mu inny z fanów.

"Wydaje mi się, że Szczurowska jeszcze szansę dostanie. A czy z niej skorzysta to już inna kwestia jeśli na turnieju towarzyskim ewidentnie zjadła ją presja" - czytamy w dyskusji pod wpisem siatkarskiego eksperta Jakuba Balcerzaka, który to konkurentkę Szczurowskiej określił mianem "największej wygranej" towarzyskiego turnieju. "Żadna presja, ona jest po prostu za słaba na takie granie, szybko zweryfikowana i tyle. Blok aut blok blok to jej styl gdzie Szczurowska do kadry" - stwierdzono w kolejnym wpisie.

Tego typu wpisów jest więcej. Nie brakuje głosów, że pierwszy turniej Ligi Narodów, na który Szczurowska prawdopodobnie pojedzie (Magdalena Stysiak ma dołączyć do koleżanek dopiero na drugi turniej), będzie ostatnią szansą dla 24-latki, by pokazać się z dobrej strony. Jeśli wówczas nie przełoży dobrej formy z klubu na występy w biało-czerwonych barwach, drugą atakującą w tym sezonie kadrowym może zostać Oliwia Sieradzka. Poza tym Lavarini będzie miał do dyspozycji jeszcze Aleksandrę Rasińską, ale jej jej notowania stoją niżej - Włoch początkowo nie powołał jej do kadry, "wskoczyła" do szerokiego składu dopiero po rezygnacji Smarzek.

Julia Szczurowska w barwach Volley Wrocław

Oliwia Sieradzka

Stefano Lavarini





