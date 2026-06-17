Polka przeszła do historii. Tylko cztery osoby na świecie. FIVB potwierdza

Magdalena Stysiak pierwsze mecze polskiej kadry oglądała jedynie przed telewizorem. Wielki powrót gwiazdy stał się jednak faktem 17 czerwca, kiedy to 25-latka zadebiutowała w tegorocznej Lidze Narodów. Rywalki na początek były wręcz idealne, by podbudować pewność siebie. Zawodniczki prowadzone przez Stefano Lavariniego zadanie wykonały perfekcyjnie. Bułgarki nie miały zbyt wiele do powiedzenia, nie zgarniając choćby jednej partii.

Włoch w szalony sposób nie celebrował sukcesu, ponieważ skupia się na kolejnych spotkaniach. Poza tym znalazł kilka elementów do poprawy. "Zwolniliśmy trochę nasz rytm, musimy nad tym pracować, by utrzymywać go do końca. Gdy Bułgarki były w trzecim secie nawet bliżej nas, popełniły błędy, co znaczy, że nie zrobiliśmy zbyt wiele, by wygrać tego seta. Musimy więc bardziej naciskać" - mówił dla Volleyball World TV.

Magdalena Stysiak ma się z czego cieszyć. Polka wśród wielkich gwiazd

Dla wspomnianego wyżej medium wypowiedzi udzieliła także Magdalena Stysiak, która czuła delikatny niedosyt. "Szczerze mówiąc, nie znalazłam swojego rytmu. Naprawdę nie podoba mi się, jak grałam dzisiaj, ale jest w porządku" - powiedziała. Humor dodatkowo na pewno poprawił jej późniejszy komunikat zamieszczony w mediach społecznościowych Volleyball World. Za ten profil odpowiedzialna jest FIVB.

Marketingowcy międzynarodowej federacji ogłosili światu, że nasza rodaczka jako czwarta osoba w historii kobiecej Ligi Narodów przekroczyła barierę 1200 punktów zdobytych w tychże rozgrywkach. "To kamień milowy dla jednej z elitarnych atakujących VNL" - napisano. "Jej dzisiejszy dorobek obejmował siedem punktów zdobytych w ataku, jednego asa serwisowego i jeden blok. Z łączną liczbą 1207 punktów, Stysiak zajmuje czwarte miejsce w rankingu wszech czasów" - dodano na stronie internetowej.

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Do tej pory 1200 punktów w Lidze Narodów poza naszą rodaczką przekroczyły tylko Ebrar Karakurt (1328), Britt Herbots (1303) oraz Brayelin Martinez (1254). Szansa na zdobycie kolejnych "oczek" już 18 czerwca. Tekstowa relacja na żywo z meczu Ukraina - Polska w Interia Sport. Początek o godzinie 12:00.

Magdalena Stysiak wróciła do reprezentacji Polski VolleyballWorld materiały prasowe

Magdalena Stysiak i Stefano Lavarini Marcin Golba AFP

Magdalena Stysiak VolleyballWorld materiały prasowe





Magdalena Stysiak: Byłyśmy bardzo skupione na obronie i bloku. WIDEO Polsat Sport