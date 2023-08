Po tej sytuacji siatkarki zamarły. Liderka polskiej kadry opisuje zderzenie

Reprezentacja Polski jest już na ostatniej prostej przed mistrzostwami Europy. Siatkarki prowadzone przez Stefano Lavariniego rozegrały trzy sparingi z Turcją. Najpierw pokonały ją w Krośnie, później przegrały w Mielcu, by zakończyć serię spotkań drugim zwycięstwem .

Mimo że do pierwszego meczu mistrzostw Europy pozostały już niespełna dwa tygodnie, polskie siatkarki nie zamierzają odpuszczać ani na moment, co czasami prowadzi do niebezpiecznie wyglądających sytuacji. Tak było w drugim secie sobotniego spotkania. Magdalena Stysiak w czasie jednej z akcji popędziła za piłką, która opuszczała boisko. Polska atakująca próbowała przedłużyć akcję swojej drużyny, ale nie była już w stanie wyhamować przed bandą reklamową. Uderzyła w nią udem.