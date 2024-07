Piorunujący początek, a potem problemy. Polskie siatkarki nie dały rady mistrzyniom świata

Mistrzynie świata lepsze od polskich siatkarek. W ostatnim teście przed startem igrzysk olimpijskich Polska przegrała 1:3 z reprezentacją Serbii. Po kapitalnym pierwszym secie "Biało-Czerwone" zostały zepchnięte przez rywalki do defensywy. To jedyna porażka Polski w XII Memoriale Agaty Mróz-Olszewskiej. Dzięki zwycięstwu to Serbki triumfowały bowiem w całym rozgrywanym w Mielcu turnieju.