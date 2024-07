Polki rywalizację w turnieju olimpijskim zainaugurują w niedzielę (28 lipca. godz. 13.00) meczem z Japonią , To będzie pierwszy mecz Biało-Czerwonych od 16 lat w igrzyskach.

Na spotkaniu pojawi się Prezydent RP Andrzej Duda , co tylko podnosi rangę tego wydarzenia.

Wyznanie Agnieszki Korneluk. "Dla mnie to są pierwsze i ostatnie igrzyska"

Sam obiekt nie powala na kolana, bo to jest olbrzymia hala wystawiennicza, która została zaadaptowana na potrzeby sportu. Samo boisko z kolei jest już dość przyjemne w odbiorze.

Dla mnie są to pierwsze i... ostatnie igrzyska. Korzystam zatem z tego, z czego mogę i staram się czerpać garściami z olimpijskiej atmosfery. Igrzyska jeszcze się nie rozpoczęły, ale już czujemy olimpijski klimat. W wiosce spotykamy wiele innych reprezentacji

- Odczucia z wioski są pozytywne, bo to jest nasz pierwszy raz na igrzyskach. To jest zatem dla nas coś nowego, ale bez zaskoczenia. Trochę do życzenia pozostawia stołówka. Organizatorzy też jednak wsłuchują się w nasze głosy - dodała.