Pięciosetowy bój Polek z Amerykankami. FIVB ogłasza. W tle skandaliczna decyzja

W środowy wieczór środowisko siatkarskie niemal na całym świecie zamarło. "Zgodnie z wcześniejszą decyzją Rady Administracyjnej FIVB o zastosowaniu się do zaleceń Zarządu Wykonawczego MKOl oraz biorąc pod uwagę niedawną decyzję Zarządu Wykonawczego MKOl, że warunki uczestnictwa zalecane przez niego dla rosyjskich sportowców i drużyn nie mają już zastosowania, rosyjscy sportowcy i sędziowie techniczni wszystkich dyscyplin będą mogli uczestniczyć w zawodach pod auspicjami FIVB, a także w turniejach światowych i oficjalnych" - przekazano.

W ten sposób poinformowano o tym, że reprezentacje Rosji po ponad czterech latach zawieszenia wróciły do rankingu FIVB. Tamtejsza kobieca kadra obecnie zajmuje dziewiątą pozycję.

Tak Polki zagrały z Amerykankami

Tymczasem polskie siatkarki w środę rozpoczęły rywalizację w kolejnym turnieju Ligi Narodów - tym razem w japońskiej Osace. Na start przegrały 1:3 z Turcją. W czwartkowy poranek polskiego czasu zawodniczki Stefano Lavariniego zmierzyły się z reprezentantkami USA.

W pierwszym secie to Amerykanki były górą. Naszym siatkarkom udało się ugrać 20 punktów. Później dwa kolejne sety zgarnęły "Biało-Czerwone" (25:20 i 25:23). Czwarta partia również rozpoczęła się wyśmienicie z naszej perspektywy. W pewnym momencie Polki prowadziły już 10:5, jednak w kilka minut przeciwniczki zdołały doprowadzić do wyrównania.

Niestety Polki nie wykorzystały szansy na triumf w czterech setach (18:25). Doszło do tie-breaka, w którym to reprezentantki zaczęły od prowadzenia. Ale to podopieczne Lavariniego odwróciły losy tej partii i ostatecznie wygrały 20:25, 25:20, 25:23, 18:25, 15:12.

Oto ranking FIVB po meczu Polski z USA

Przed rozpoczęciem spotkania z USA nasze siatkarki miały na koncie 341,27 pkt. Wygrana sprawiła, że na ich konto dopisane zostało 5,99 oczka. "Biało-Czerwone" utrzymały 5. pozycję i obecnie posiadają 347,26 pkt.

W zestawieniu widnieją też wspomniane Rosjanki, których przywrócenie do gry wywołało olbrzymie kontrowersje.

Włochy - 466,33 pkt Brazylia - 429,96 pkt Turcja - 369,03 pkt USA - 352,73 pkt Polska - 347,26 pkt Japonia - 335,35 pkt Chiny - 325,11 pkt Holandia - 293,14 pkt Rosja - 277,59 pkt Niemcy - 267,83 pkt

Siatkarki reprezentacji Polski volleyballworld.com materiały prasowe

Polskie siatkarki z drugim zwycięstwem w Lidze Narodów VolleyballWorld materiały prasowe





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