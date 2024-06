Oto tabela Ligi Narodów po nokaucie Polek. Świetne wieści, rywalki zagrały dla nich

Reprezentantki Polski mają za sobą już siedem spotkań w siatkarskiej Lidze Narodów i nadal pozostają niepokonane. W piątek 31 maja zawodniczki Stefano Lavariniego rozbił Niemki 25:23, 25:20, 25:21. Komplet zwycięstw, to niejedyna rzecz, którą warto podkreślić. Biało-Czerwone we wszystkich meczach straciły bowiem tylko jednego seta! Doszło do tego w spotkaniu z Serbkami. Dzięki temu Polki zdecydowanie prowadzą w tabeli Ligi Narodów, a największym zagrożeniem są dla nich również niepokonane Brazylijki.

