Ona próbowała walczyć z Amerykankami. Sama nie dała rady. "Zawiodłyśmy"

Agnieszka Korneluk: ten zespół potrzebuje każdego ogniwa, by wygrywać

Zupełnie inaczej wyobrażałyście sobie ten ćwierćfinał. Co zawiodło?

- My zawiodłyśmy (płacz). Nie zagrałyśmy naszej siatkówki i tego, co potrafimy.

Trzymałaś grę tej drużyny, ale w pojedynkę było bardzo trudno wygrać to spotkanie.

- Zgadza się. Jesteśmy zespołem, który potrzebuje każdego ogniwa, by wygrywać. We wcześniejszych meczach były to inne zawodniczki. Momentami grałyśmy dobrze, ale nie wszystkie w jednym momencie. Nie byłyśmy w stanie zatrzymać zespołu z USA.