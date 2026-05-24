O której mecz Włochy - Polska ? Gdzie oglądać siatkarki? [TRANSMISJA NA ŻYWO, TV]

Aleksy Kiełbasa

Reprezentacja Polski siatkarek zmierzy się z Włochami w trzecim i ostatnim spotkaniu w ramach turnieju towarzyskiego w Genui. O której godzinie grają siatkarki dzisiaj? Gdzie oglądać mecz Włochy - Polska? Siatkówka. Transmisja na żywo, stream. Relacja tekstowa i wynik na stronie Interii Sport.

Mecz Włochy - Polska podczas turnieju w Genui zostanie rozegrany dzisiaj 24 maja o godzinie 21:00. Transmisja na żywo z tego spotkania będzie dostępna na kanałach Polsatu Sport 1 i Polsatu Sport Extra 2, a stream online w platformie Polsat Box Go. Relacja tekstowa oraz wynik w Interii Sport.

Przed reprezentacją Polski siatkarek ostatni mecz towarzyskiego turnieju w Genui. Po starciach z Turcją i Serbią nadszedł czas na rywalizację z gospodyniami rywalizacji, czyli Włoszkami.

Reprezentacja Włoch w zeszłym roku sięgnęła po pierwsze od 23 lat mistrzostwo świata oraz obroniła tytuł triumfatora w Lidze Narodów. Polki z siatkarkami z Półwyspu Apenińskiego w poprzednim sezonie zmierzyły się dwukrotnie i oba spotkania (jedno w ramach Ligi Narodów, a drugie na MŚ) przegrały 0:3. Co ciekawe cztery ostatnie mecze między tymi zespołami kończyły się właśnie takim wynikiem. Jedno z takich spotkań, a konkretnie te z 2024 roku w ramach Ligi Narodów zwyciężyły "Biało-Czerwone".

