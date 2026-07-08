O której mecz Polska - USA? Gdzie oglądać Ligę Narodów siatkarek? [TRANSMISJA]

Aleksy Kiełbasa

Aleksy Kiełbasa

Reprezentacja Polski siatkarek zagra przeciwko USA w drugim meczu trzeciego turnieju tegorocznej Ligi Narodów. Spotkanie zostanie rozegrane 9 lipca. O której grają siatkarki? Gdzie oglądać mecz Polska - USA? Relacja live i wynik na stronie Interii Sport.

Siatkarki reprezentacji Polski podczas meczu Ligi Narodów, Julia Szczurowska na pierwszym planie, po zdobyciu punktu.
Siatkarki reprezentacji Polski podczas meczu Ligi Narodów (Julia Szczurowska na pierwszym planie)volleyballworld.commateriały prasowe

Mecz Polska - USA w Lidze Narodów siatkarek zostanie rozegrany 9 lipca o godzinie 6:00 czasu polskiego. Transmisję na żywo będzie można oglądać na kanale Polsatu Sport 1, a także za pośrednictwem streamu online w platformie Polsat Box Go. Relacja tekstowa i wynik na stronie Interii Sport.

Polska - USA. Jak obie reprezentacje radzą sobie w Lidze Narodów?

Reprezentacja Polski przed trzecim turniejem tegorocznej Ligi Narodów, który jest rozgrywany w Osace, zgromadziła 17 punktów w 18 meczach, co plasowało ją w ścisłej czołówce tabeli. Niestety w pierwszym spotkaniu na japońskiej ziemi nasze siatkarki przegrały z Turczynkami 1:3.

Kolejnym rywalem zespołu Stefano Lavariniego będzie USA. "Biało-Czerwone" najprawdopodobniej czeka najtrudniejszy mecz jak do tej pory. Amerykanki na razie radzą sobie świetnie, bo dziewięciu meczach odniosły osiem zwycięstw, co plasuje na na czele tabeli.

Oba zespoły po raz ostatni zmierzyły się w zeszłym roku właśnie w ramach Ligi Narodów. Wówczas 3:1 wygrały Polki. Bilans ostatnich konfrontacji z Amerykankami jest bardzo korzystny dla naszej reprezentacji, która triumfowała w aż czterech z pięciu spotkań. Biorąc jednak pod uwagę dyspozycję obu drużyn faworytkami zdają się siatkarki zza oceanu. Ale może Polkom uda się podtrzymać dobrą tendencję z ostatnich lat?

Polska - USA. Siatkówka kobiet. O której mecz? [TRANSMISJA NA ŻYWO, TV]

Mecz Polska - USA w Lidze Narodów siatkarek zostanie rozegrany 9 lipca o godzinie 6:00 czasu polskiego. Relacja tekstowa i wynik na stronie Interii Sport.

Transmisję na żywo będzie można oglądać na kanale Polsatu Sport 1, a także za pośrednictwem streamu online w platformie Polsat Box Go.

Zobacz również:

Skrót meczu. Japonia - Brazylia. WIDEO
Liga Narodów siatkarek

Kolejne emocje w Lidze Narodów. Brazylijki dopisały zwycięstwo [WIDEO]

Dwie siatkarki w biało-czerwonych strojach energicznie reagują na wydarzenia na boisku, wyrażając silne emocje podczas meczu.
Sonia Stefianik i Julia Szczurowska podczas meczu Ligi Narodów w barwach reprezentacji Polski siatkarekvolleyballworld.commateriały prasowe
Siatkarki reprezentacji Polski w białych i czerwonych strojach celebrują zwycięską akcję na boisku, stojąc w okręgu i okazując radość.
Siatkarki reprezentacji Polski w meczu z Holandią w Lidze Narodówvolleyballworld.commateriały prasowe


Liga Narodów siatkarek. Najlepsze asy meczu Polska - Turcja. WIDEOPolsat Sport1Polsat Sport

Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja