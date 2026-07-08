O której mecz Polska - USA? Gdzie oglądać Ligę Narodów siatkarek? [TRANSMISJA]

Mecz Polska - USA w Lidze Narodów siatkarek zostanie rozegrany 9 lipca o godzinie 6:00 czasu polskiego. Transmisję na żywo będzie można oglądać na kanale Polsatu Sport 1, a także za pośrednictwem streamu online w platformie Polsat Box Go. Relacja tekstowa i wynik na stronie Interii Sport.

Polska - USA. Jak obie reprezentacje radzą sobie w Lidze Narodów?

Reprezentacja Polski przed trzecim turniejem tegorocznej Ligi Narodów, który jest rozgrywany w Osace, zgromadziła 17 punktów w 18 meczach, co plasowało ją w ścisłej czołówce tabeli. Niestety w pierwszym spotkaniu na japońskiej ziemi nasze siatkarki przegrały z Turczynkami 1:3.

Kolejnym rywalem zespołu Stefano Lavariniego będzie USA. "Biało-Czerwone" najprawdopodobniej czeka najtrudniejszy mecz jak do tej pory. Amerykanki na razie radzą sobie świetnie, bo dziewięciu meczach odniosły osiem zwycięstw, co plasuje na na czele tabeli.

Oba zespoły po raz ostatni zmierzyły się w zeszłym roku właśnie w ramach Ligi Narodów. Wówczas 3:1 wygrały Polki. Bilans ostatnich konfrontacji z Amerykankami jest bardzo korzystny dla naszej reprezentacji, która triumfowała w aż czterech z pięciu spotkań. Biorąc jednak pod uwagę dyspozycję obu drużyn faworytkami zdają się siatkarki zza oceanu. Ale może Polkom uda się podtrzymać dobrą tendencję z ostatnich lat?

Polska - USA. Siatkówka kobiet. O której mecz? [TRANSMISJA NA ŻYWO, TV]

Mecz Polska - USA w Lidze Narodów siatkarek zostanie rozegrany 9 lipca o godzinie 6:00 czasu polskiego. Relacja tekstowa i wynik na stronie Interii Sport.

Transmisję na żywo będzie można oglądać na kanale Polsatu Sport 1, a także za pośrednictwem streamu online w platformie Polsat Box Go.

Sonia Stefianik i Julia Szczurowska podczas meczu Ligi Narodów w barwach reprezentacji Polski siatkarek volleyballworld.com materiały prasowe

Siatkarki reprezentacji Polski w meczu z Holandią w Lidze Narodów volleyballworld.com materiały prasowe





Liga Narodów siatkarek. Najlepsze asy meczu Polska - Turcja. WIDEO Polsat Sport1 Polsat Sport