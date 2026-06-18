O której mecz Polska - Ukraina w Lidze Narodów? Siatkówka kobiet [TRANSMISJA]

Mecz Polska - Ukraina w Lidze Narodów siatkarek zostanie rozegrany dzisiaj 18 czerwca o godzinie 12:00 czasu polskiego. Transmisję na żywo będzie można oglądać na kanałach Polsatu Sport 1 i Polsatu Sport Extra 2, a także za pośrednictwem streamu online w platformie Polsat Box Go. Relacja tekstowa i wynik na stronie Interii Sport.

Polska - Ukraina w Lidze Narodów. Siatkówka kobiet. O której mecz? [TRANSMISJA NA ŻYWO, TV]

Reprezentacja Polski siatkarek udanie rozpoczęła drugi turniej tegorocznej Ligi Narodów. Podczas pierwszego występu w Bangkoku "Biało-Czerwone" pokonały 3:0 Bułgarki. To było czwarte zwycięstwo w piątym spotkaniu tej edycji rozgrywek.

W drugim spotkaniu rywalem siatkarek Stefano Lavariniego będą Ukrainki. Zawodniczki naszych wschodnich sąsiadów, które debiutują w Lidze Narodów, jak na razie wypadają w niej całkiem przyzwoicie. Ukraina co prawda przegrała trzy z pięciu dotychczasowych spotkań, ale odniosła też dwa niespodziewane zwycięstwa 3:2. Pierwsze z Niemkami, a drugie w środowym starciu z Tajlandią, czyli gospodarzem tego turnieju.

Polska i Ukraina po raz ostatni zagrały ze sobą w zeszłym roku. Wówczas nasz zespół wygrał 3:1. Ukrainki jeszcze nigdy nie wygrały z Polkami, przegrywając wszystkie siedem dotychczasowych spotkań i nic na to nie wskazuje, aby ten bilans udało im się dzisiaj poprawić.

Mecz Polska - Ukraina w Lidze Narodów siatkarek zostanie rozegrany dzisiaj 18 czerwca o godzinie 12:00 czasu polskiego. Relacja tekstowa i wynik na stronie Interii Sport.

Transmisję na żywo będzie można oglądać na kanałach Polsatu Sport 1 i Polsatu Sport Extra 2, a także za pośrednictwem streamu online w platformie Polsat Box Go.

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Julita Piasecka w meczu Polska - Bułgaria volleyballworld.com materiały prasowe





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