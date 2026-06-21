O której mecz Polska - Kanada w Lidze Narodów? Siatkówka kobiet [TRANSMISJA]

Aleksy Kiełbasa

Aleksy Kiełbasa

Reprezentacja zmierzy się z Kanadą podczas ostatniego meczu Ligi Narodów siatkarek w Bangkoku. Kanadyjki jeszcze nigdy nie wygrały z Polkami, ale w tegorocznej Lidze Narodów sprawiły już jedną sensację. O której grają dzisiaj siatkarki? Gdzie oglądać mecz Polska - Kanada? Transmisja na żywo, stream online. Relacja live i wynik na stronie Interii Sport.

Magdalena Stysiak w czerwonym stroju z numerem 3 i napisem Polska podczas meczu Ligi Narodów w Bangkoku.
Magdalena Stysiak podczas turnieju w Bangkoku wróciła do gry w Lidze Narodów siatkarekvolleyballworld.commateriały prasowe

Mecz Polska - Kanada w Lidze Narodów siatkarek zostanie rozegrany dzisiaj 21 czerwca o godzinie 12:00 czasu polskiego. Transmisję na żywo będzie można oglądać na kanałach Polsatu Sport 1 i Polsatu Sport Extra 2, a także za pośrednictwem streamu online w platformie Polsat Box Go. Relacja tekstowa i wynik na stronie Interii Sport.

Polska - Kanada w Lidze Narodów. Siatkówka kobiet. O której mecz? [TRANSMISJA NA ŻYWO, TV]

Reprezentacja Polski siatkarek celuje w kolejny medal Ligi Narodów. Dziś "Biało-Czerwone" rozegrają ostatnie spotkanie podczas drugiego turnieju tegorocznej LN. Ich rywalkami będą Kanadyjki.

Polki jeszcze nigdy nie przegrały z reprezentacją Kanady. Dziś będą musiały jednak uważać. Siatkarki z "Kraju Liścia Klonowego" w tym sezonie prezentują się nadspodziewanie dobrze. Plasują się w szerokiej czołówce tabeli rozgrywek i sprawiły wielką niespodziankę, pokonując Amerykanki aż 3:0. Ponadto stoczyły zacięty bój z Japonkami, którym ostatecznie uległy 2:3. Polskie siatkarki będą faworytkami w potyczce z Kanadą, ale wiele na to wskazuje, że mogą napotkać silny opór ze strony rywalek.

Mecz Polska - Kanada w Lidze Narodów siatkarek zostanie rozegrany dzisiaj 21 czerwca o godzinie 12:00 czasu polskiego. Relacja tekstowa i wynik na stronie Interii Sport.

Transmisję na żywo będzie można oglądać na kanałach Polsatu Sport 1 i Polsatu Sport Extra 2, a także za pośrednictwem streamu online w platformie Polsat Box Go.

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