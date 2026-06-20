O której mecz Polska - Holandia w Lidze Narodów? Siatkówka kobiet [TRANSMISJA]
Polskie siatkarki w trzecim meczu podczas turnieju Ligi Narodów w Bangkoku zmierzą się z Holandią. "Biało-Czerwone" mają okazję, by przedłużyć serię zwycięstw nad "Oranje". O której grają dzisiaj siatkarki? Gdzie oglądać mecz Polska - Holandia? Transmisja na żywo, stream online. Relacja live i wynik na stronie Interii Sport.
Mecz Polska - Holandia w Lidze Narodów siatkarek zostanie rozegrany dzisiaj 20 czerwca o godzinie 12:00 czasu polskiego. Transmisję na żywo będzie można oglądać na kanałach Polsatu Sport 1 i Polsatu Sport Extra 2, a także za pośrednictwem streamu online w platformie Polsat Box Go. Relacja tekstowa i wynik na stronie Interii Sport.
Polska - Holandia w Lidze Narodów. Siatkówka kobiet. O której mecz? [TRANSMISJA NA ŻYWO, TV]
Reprezentacja Polski siatkarek dość dobrze wypadła w pierwszym turnieju tegorocznej Ligi Narodów. Zawodniczki Stefano Lavariniego w czterech meczach odniosły trzy zwycięstwa i doznały jednej porażki. W ostatnim spotkaniu turnieju w Nankinie uległy gospodyniom, czyli Chinkom 1:3.
Natomiast podczas trwającego turnieju w Bangkoku Polki odniosły już dwa zwycięstwa. Najpierw pokonały 3:0 Bułgarki, a następnie 3:1 Ukrainki. Teraz ich rywalkami będą Holenderki. Siatkarki "Oranje" podczas zmagań w Tajlandii jak na razie przegrały z Kanadą 1:3 oraz pokonały 3:0 Ukrainę. Łącznie we wszystkich meczach tegorocznej LN doznały już trzech porażek.
Oba zespoły grały ze sobą w trzech ostatnich edycjach Ligi Narodów. Polki wygrały ostatnie dwa spotkania, te zeszłoroczne 2:3 i te sprzed dwóch lat 3:0. Natomiast w 2023 roku niespodziewany triumf 3:0 odniosły siatkarki "Oranje". Jednak to "Biało-Czerwone" są faworytkami dzisiejszej konfrontacji.
Mecz Polska - Holandia w Lidze Narodów siatkarek zostanie rozegrany dzisiaj 20 czerwca o godzinie 12:00 czasu polskiego. Relacja tekstowa i wynik na stronie Interii Sport.
Transmisję na żywo będzie można oglądać na kanałach Polsatu Sport 1 i Polsatu Sport Extra 2, a także za pośrednictwem streamu online w platformie Polsat Box Go.