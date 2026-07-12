O której mecz Japonia - Polska? Gdzie oglądać Ligę Narodów siatkarek? [TRANSMISJA]

Mecz Japonia - Polska w Lidze Narodów siatkarek zostanie rozegrany dzisiaj 12 lipca o godzinie 12:20 czasu polskiego. Transmisję na żywo będzie można oglądać na kanale Polsatu Sport 1, a także za pośrednictwem streamu online w platformie Polsat Box Go. Relacja tekstowa i wynik na stronie Interii Sport.

Japonia - Polska. Jak obie reprezentacje radzą sobie w Lidze Narodów?

Reprezentacja Polski siatkarek w trakcie turnieju Ligi Narodów w Osace nie radzi sobie najlepiej, choć przyszło jej się mierzyć ze ścisłą czołówką. Polki najpierw przegrały 1:3 z Turcją, następnie pokonały 3:2 Amerykanki, a w ostatnim spotkaniu uległy 1:3 reprezentacji Brazylii.

Kolejnym rywalem drużyny prowadzonej przez Stefano Lavariniego będą gospodynie trwającego turnieju, czyli Japonki. Co ciekawe siatkarki z dalekiej Azji w tym tygodniu również uległy Brazylii 1:3, ale generalnie ich forma jest mocno zbliżona do formy naszego zespołu.

Polska i Japonia w zeszłym sezonie Ligi Narodów zagrały przeciwko sobie dwukrotnie. Najpierw na etapie fazy grupowej 3:1 wygrały Japonki, ale w ważniejszym meczu, bo decydującym o brązowym medalu rozgrywek, 3:1 zwyciężyły "Biało-Czerwone". Bilans ostatnich pięciu konfrontacji tych drużyn, to trzy wygrane reprezentacji Polski i dwie Japonii. Jak będzie tym razem?

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Mecz Japonia - Polska w Lidze Narodów siatkarek zostanie rozegrany dzisiaj 12 lipca o godzinie 12:20 czasu polskiego. Relacja tekstowa i wynik na stronie Interii Sport.

Transmisję na żywo będzie można oglądać na kanale Polsatu Sport 1, a także za pośrednictwem streamu online w platformie Polsat Box Go.

Reprezentacja Polski siatkarek volleyballworld.com materiały prasowe

Magdalena Jurczyk Marcin Golba/Nur Photo AFP





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