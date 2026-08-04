Stefano Lavarini od lat należy do najbardziej rozchwytywanych szkoleniowców na rynku kobiecej siatkówki. Pracował już w klubach z Włoch, Brazylii i Turcji, prowadził kadrę Korei Południowej, a od 2022 r. jest szefem reprezentacji Polski. W przyszłym sezonie ma jednak napisać nowy rozdział w swojej karierze - a właściwie zanotować spektakularny powrót do jednego z poprzednich pracodawców.

Na sprowadzenie do siebie Lavariniego mieli się bowiem zdecydować działacze Fenerbahce Stambuł.

"Plan wydaje się jasny: oczekuje się, że Stefano Lavarini obejmie stanowisko nowego trenera głównego Fenerbahce, a Ferhat Akbas ma go zastąpić w Vero Volley Milano" - przekazał w serwisie X Alessandro Garotta, dziennikarz włoskiego portalu Volleynews.

Zwrot ws. przyszłości Lavariniego. Szykuje się spektakularny powrót

To zwrot akcji ws. przyszłości Lavariniego, który ma na przyszły sezon podpisany kontrakt w Vero Volley. W tym klubie pracuje od 2024 r. Dwa razy doprowadził zespół do wicemistrzostwa Włoch, w ostatnim sezonie odpadł z nim z Ligi Mistrzyń w ćwierćfinale, ale rok wcześniej zajął trzecie miejsce w Europie.

Do Vero Volley trafił natomiast właśnie z Fenerbahce. Klub ze Stambułu zdecydował się z nim pożegnać, mimo że Włoch zdobył z drużyną mistrzostwo i Puchar Turcji. O zakończeniu współpracy miał zaważyć wynik w Lidze Mistrzyń, gdzie Fenerbahce nie dotarło do finału.

Bez nego zespołowi wcale jednak nie wiodło się lepiej. On dotarł z klubem do półfinału, w dwóch ostatnich sezonach siatkarki ze Stambułu odpadały już w ćwierćfinale Ligi Mistrzyń. Teraz działacze mają być na tyle zdeterminowani, że zdecydowali się wykupić kontrakt Lavariniego. Trener ma zastąpić swojego rodaka Marcello Abbondanzę, z którym najpierw przedłużono kontrakt o dwa lata, by potem rozwiązać umowę po zakończeniu sezonu.

Stefano Lavarini ma kontynuować pracę w Polsce. Kontrakt do igrzysk

Zmiany w klubach nie powinny jednak wpłynąć na pracę Lavariniego z reprezentacją Polski. Jego umowa z Polskim Związkiem Piłki Siatkowej ma obowiązywać do igrzysk olimpijskich w 2028 r. w Los Angeles, choć z możliwością weryfikacji po dwóch latach - czyli po trwającym sezonie.

Tego lata, po trzech brązowych medalach z rzędu, Polska pod wodzą Włocha nie zakwalifikowała się do turnieju finałowego Ligi Narodów. Już za nieco ponad dwa tygodnie rozpocznie jednak mistrzostwa Europy, które są pierwszą szansą na zdobycie kwalifikacji na igrzyska w Los ANgeles. Wcześniej, od 11 do 13 sierpnia, polskie siatkarki wezmą udział w Memoriale Agaty Mróz-Olszewskiej w Koszalinie.

Stefano Lavarini Andrzej Iwanczuk/REPORTER East News

Stefano Lavarini AA/ABACA East News

Stefano Lavarini AFP





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