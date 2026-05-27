Nowe otwarcie w kadrze Lavariniego. Ta pozycja przejdzie rewolucję

Damian Gołąb

Polskie siatkarki przygotowują się do inauguracji Ligi Narodów. Stefano Lavarini ogłosił skład na pierwszy turniej i już wiadomo, że reprezentację Polski czeka nowe otwarcie na środku siatki. Najbardziej doświadczoną środkową w kadrze jest obecnie Magdalena Jurczyk. - Musimy dopracować to, co działało w tamtym roku - przekonuje 30-letnia zawodniczka. Oprócz niej w kadrze na turniej w Chinach znalazły się dwie środkowe, które dopiero w ostatni weekend zadebiutowały w reprezentacji.

Stefano Lavarini i Magdalena Jurczyk podczas meczu reprezentacji Polski, widoczne stroje z logotypami sponsorów.
Stefano Lavarini i Magdalena Jurczyk

Środek siatki w ostatnich sezonach był siłą reprezentacji Polski. Główną rolę odgrywała na nim Agnieszka Korneluk, która w poprzednim sezonie została - powtórnie - kapitan kadry. Regularnie zajmowała miejsca wśród najlepiej blokujących zawodniczek Ligi Narodów i miała wielki udział w trzech brązowych medalach, jakie "Biało-Czerwone" wywalczyły ostatnio w tych rozgrywkach.

Korneluk już jednak w kadrze nie ma - z końcem sezonu w klubie zakończyła karierę. Pod jej nieobecność najbardziej doświadczoną reprezentacyjną środkową została 30-letnia Magdalena Jurczyk, która od początku kadencji trenera Stefano Lavariniego występuje na najważniejszych turniejach. W weekend dostała szansę w Genui, gdzie polska drużyna rozegrała trzy sparingi - ostatnie sprawdziany przed startem Ligi Narodów.

- Musimy dopracować to, co działało w tamtym roku. Większość zawodniczek zostało, mamy kilka nowych twarzy, więc trzeba trochę dziewczyny wdrożyć w nasz system. Im dłużej będziemy ze sobą trenować, tym będzie to wyglądać lepiej. Ciekawy moment, bo jest to początek naszej kadry, jak najbardziej pozytywnie oceniam te dni tutaj - podkreśla Jurczyk.

Nowe otwarcie na środku siatki. Lavarini postawił na dwie debiutantki

O ile na kilku pozycjach faktycznie większość nazwisk w kadrze Lavariniego się powtarza, o tyle na środku siatki sytuacja jest jednak inna. W poprzednich sezonach Włoch dobierał środkowe do Korneluk - zazwyczaj była to Jurczyk, ale na mistrzostwach świata wystąpiła też Aleksandra Gryka.

Tyle że ta ostatnia rehabilituje się po ciężkiej kontuzji i kadrze nie pomoże. W poprzednich sezonach w Lidze Narodów z powodzeniem występowały Dominika Pierzchała i Weronika Centka-Tietianiec, ale one w tym roku odmówiły Lavariniemu z powodów zdrowotnych. Gotowości do gry w kadrze nie wyraziła też Joanna Lelonkiewicz, znana wcześniej pod panieńskim nazwiskiem Pacak, która wystąpiła u Lavariniego na mistrzostwach Europy w 2023 r.

W tej sytuacji selekcjoner musiał sięgnąć po nowe nazwiska. Na sparingowy turniej do Włoch zabrał pięć środkowych. W tym gronie, obok Jurczyk, reprezentacyjnym doświadczeniem mogła pochwalić się tylko 30-letnia Anna Obiała, którą Lavarini testował także w poprzednich sezonach. Pozostałe trzy miejsca zajęły debiutantki: 28-letnia Marta Orzyłowska, 22-letnia Natalia Kecher i 19-letnia Maja Koput.

- Czuję, że jest szansa, że jest miejsce, żeby wejść do seniorskiej reprezentacji. Ale wiem też, że to nie przyjdzie tak łatwo i że trzeba wypracować miejsce w składzie - mówiła jeszcze przed turniejem Koput.

Ostatecznie wszystkie debiutantki mogły zaprezentować się na boisku. Najwięcej pochwał zebrała Kecher, która wystąpiła w wygranym 3:0 meczu z Serbią - zanotowała wówczas cztery punktowe bloki. Najwięcej punktów spośród debiutantek, dziewięć, zdobyła natomiast Orzyłowska.

Magdalena Jurczyk najbardziej doświadczoną środkową kadry. "Potrzebujemy trochę czasu"

W spotkaniu z Włochami, teoretycznie najtrudniejszym przeciwnikiem w Genui, Lavarini postawił jednak na najbardziej doświadczony duet Jurczyk-Obiała. Pierwsza w meczu przegranym 2:3 zdobyła dziewięć punktów, druga jedenaście - w tym pięć blokiem. I te dwie zawodniczki wydają się być pewne miejsca w kadrze na pierwszy turniej Ligi Narodów.

- To był bardzo trudny mecz. Miałyśmy swoje szanse i ich nie wykorzystałyśmy. Po drugiej stronie były bardzo dobre dziewczyny, mimo że nie był to najsilniejszy skład Włoszek - opisuje spotkanie z Włochami Jurczyk.

I dodaje: Walczyłyśmy, ale też potrzebujemy trochę czasu, żeby się więcej zgrać. Trener mieszał składem, potrzebujemy trochę więcej treningów razem. W każdym elemencie możemy grać lepiej, nad każdym musimy pracować. I zagrywka momentami mamy tak, że mogłybyśmy troszeczkę mocniej zaryzykować. W przyjęciu też mamy swoje słabsze momenty i w bloku. Wszystko jest do dopracowania.

Ostatecznie Lavarini na pierwszy turniej Ligi Narodów w Nanjing zabiera cztery środkowe. Rywalizację przegrała Orzyłowska, do Jurczyk dołączają Obiała oraz dwie debiutantki - Kecher i Koput. Dla obu najbliższe mecze będą pierwszą okazją do gry w Lidze Narodów. Pierwszy mecz Polska rozegra już 3 czerwca z Belgią. W Nanjing jej przeciwniczkami będą jeszcze reprezentacje Czech, Serbii i Chin.

Dwie zawodniczki w czerwonych strojach próbują zablokować atak przeciwniczki w niebieskim stroju podczas meczu siatkówki, piłka unosi się nad siatką.
Kadr z meczu MŚ siatkarek Polska - Włochy. Magdalena Jurczyk szykuje się do ataku
Trener w białej koszulce sportowej Orlen gestykuluje podczas wydarzenia sportowego, wyrazisty wyraz twarzy świadczący o intensywnej komunikacji lub przekazywaniu instrukcji, ciemne tło z nieostrymi kolorowymi elementami.
Stefano Lavarini
Magdalena Jurczyk
Magdalena Jurczyk


Włochy - Polska. Skrót meczu

