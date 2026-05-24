Nowa bohaterka kadry Stefano Lavariniego. Pierwszy taki mecz i od razu show

Katarzyna Koprowicz

Po tym, jak Malwina Smarzek odmówiła przyjazdu na zgrupowanie siatkarskiej reprezentacji Polski przed Ligą Narodów, a Magdalena Stysiak otrzymała wolne po zakończeniu sezonu klubowego, otworzyła się szansa przed innymi atakującymi. W sobotnim meczu z Serbią "wejście smoka" zaliczyła zawodniczka, która pierwszy raz w karierze wystąpiła w wyjściowej szóstce seniorskiej kadry. I szansę wykorzystała, była najlepiej punktującą Polką na parkiecie. Po spotkaniu z kolei otwarcie przyznała, ile znaczyła dla niej szansa dana przez Lavariniego.

Oliwia Sieradzka wykorzystała szansę od Stefano LavariniegoMICHAL TRZPIS/400MM.PL/AFP/MARCIN GOLBA/NURPHOTONewspix.pl

Na liście powołanych siatkarek ogłoszonej przez Stefano Lavariniego w kwietniu znalazły się cztery atakujące: Oliwia Sieradzka, Malwina Smarzek, Magdalena Stysiak i Julia Szczurowska. Jeszcze przed rozpoczęciem zgrupowania w Wałczu okazało się, że w przygotowaniach do Ligi Narodów nie weźmie udziału Smarzek, która odmówiła dołączenia do kadry z powodów osobistych. Ostatecznie doświadczoną zawodniczkę zastąpiła Aleksandra Rasińska.

Na towarzyski turniej w Genui, które "Biało-Czerwone" rozpoczęły od porażki z Turczynkami po tie-breaku, Lavarini zabrał dwie atakujące: Szczurowską i Sieradzką. Dla obu była to okazja na debiut w seniorskiej reprezentacji, obie też doczekały się szansy od selekcjonera. Mecz z Turczynkami w wyjściowej szóstce rozpoczęła Szczurowska, która zdobyła 17 punktów, Sieradzka wchodząca na zmiany dołożyła 9 "oczek".

Następnego dnia włoski szkoleniowiec postawił na drugą z wymienionych, która tym samym po raz pierwszy w karierze wystąpiła w podstawowym składzie seniorskiej reprezentacji Polski. I zaliczyła "wejście smoka", bo dołożyła do dorobku drużyny 16 punktów (Szczurowska trzy) i miała duży wkład w zwycięstwo "Biało-Czerwonych" nad Serbkami w trzech setach. Była zresztą najlepiej punktującą Polką na parkiecie.

Po spotkaniu Sieradzka została poproszona o ocenę meczu z Serbkami. Jak wskazała, sobotnie zwycięstwo to dobry prognostyk, szczególnie po porażce z Turczynkami, w starciu z którymi nasza kadra nie pokazała pełni swoich możliwości.

"Dzisiaj to funkcjonowało o wiele lepiej, szczególnie w ataku. Wczoraj miałyśmy problem z przebiciem się na drugą stronę siatki bo dziewczyny z Turcji szczelnie ustawiały blok. Dzisiaj wydaje mi się, że to naprawiłyśmy i dużo lepiej to wyglądało. To dobry prognostyk przed Ligą Narodów" - stwierdziła w nagraniu Polskiego Związku Piłki Siatkowej.

28-letnia atakująca, która ostatni sezon spędziła w KS Developresie Rzeszów, nie ukrywała, że szansa od Lavariniego wiele dla niej znaczyła.

Ja nigdy o czymś takim nie marzyłam (o grze w reprezentacji Polski - przyp. red.), może za dzieciaka, gdy nie byłam taka świadoma. Teraz takie rzeczy odłożyłam na bok. Fajne wyzwanie dla mnie, fajne chwile, dziewczyny bardzo pomagają, mamy super zespół, aż chce się tutaj być
przyznała.

Sieradzką zapytano także o pierwsze wrażenia z gry w reprezentacji. Czy debiut niósł ze sobą stres, czy może radość? "Wydaje mi się, że więcej radości, staram się pracować nad tym, żeby trzymać nerwy na wodzy. Pracuję z psychologiem sportu, dlatego nigdy nie nakładam sobie dodatkowej presji i nie mam żadnych oczekiwań przed moimi meczami" - przyznała.

Na zakończenie turnieju towarzyskiego w Genui podopieczne Lavariniego zmierzą się z Włoszkami. Początek tego spotkania o godz. 21, na relację tekstową zapraszamy do Interii.

Trener polskiej drużyny siatkarskiej w biało-czerwonym stroju przegląda notatki podczas meczu, w tle kibice ubrani w narodowe barwy oraz widoczne logo polskiej siatkówki.
Stefano LavariniMarcin GolbaAFP
Siatkarka w stroju meczowym z numerem 22 trzyma piłkę do siatkówki na hali sportowej podczas rozgrywek.
Oliwia SieradzkaMarcin GolbaAFP
Mężczyzna w białej koszulce z logotypami sponsorów, z medalem na niebieskiej szarfie na szyi, uśmiecha się i gestykuluje rękami, w tle kibice w biało-czerwonych barwach.
Stefano LavariniANDRZEJ IWANCZUK/REPORTEREast News


