Nowa bohaterka kadry Stefano Lavariniego. Pierwszy taki mecz i od razu show

Na liście powołanych siatkarek ogłoszonej przez Stefano Lavariniego w kwietniu znalazły się cztery atakujące: Oliwia Sieradzka, Malwina Smarzek, Magdalena Stysiak i Julia Szczurowska. Jeszcze przed rozpoczęciem zgrupowania w Wałczu okazało się, że w przygotowaniach do Ligi Narodów nie weźmie udziału Smarzek, która odmówiła dołączenia do kadry z powodów osobistych. Ostatecznie doświadczoną zawodniczkę zastąpiła Aleksandra Rasińska.

Na towarzyski turniej w Genui, które "Biało-Czerwone" rozpoczęły od porażki z Turczynkami po tie-breaku, Lavarini zabrał dwie atakujące: Szczurowską i Sieradzką. Dla obu była to okazja na debiut w seniorskiej reprezentacji, obie też doczekały się szansy od selekcjonera. Mecz z Turczynkami w wyjściowej szóstce rozpoczęła Szczurowska, która zdobyła 17 punktów, Sieradzka wchodząca na zmiany dołożyła 9 "oczek".

Następnego dnia włoski szkoleniowiec postawił na drugą z wymienionych, która tym samym po raz pierwszy w karierze wystąpiła w podstawowym składzie seniorskiej reprezentacji Polski. I zaliczyła "wejście smoka", bo dołożyła do dorobku drużyny 16 punktów (Szczurowska trzy) i miała duży wkład w zwycięstwo "Biało-Czerwonych" nad Serbkami w trzech setach. Była zresztą najlepiej punktującą Polką na parkiecie.

Oliwia Sieradzka wykorzystała szansę od Stefano Lavariniego

Po spotkaniu Sieradzka została poproszona o ocenę meczu z Serbkami. Jak wskazała, sobotnie zwycięstwo to dobry prognostyk, szczególnie po porażce z Turczynkami, w starciu z którymi nasza kadra nie pokazała pełni swoich możliwości.

"Dzisiaj to funkcjonowało o wiele lepiej, szczególnie w ataku. Wczoraj miałyśmy problem z przebiciem się na drugą stronę siatki bo dziewczyny z Turcji szczelnie ustawiały blok. Dzisiaj wydaje mi się, że to naprawiłyśmy i dużo lepiej to wyglądało. To dobry prognostyk przed Ligą Narodów" - stwierdziła w nagraniu Polskiego Związku Piłki Siatkowej.

28-letnia atakująca, która ostatni sezon spędziła w KS Developresie Rzeszów, nie ukrywała, że szansa od Lavariniego wiele dla niej znaczyła.

Ja nigdy o czymś takim nie marzyłam (o grze w reprezentacji Polski - przyp. red.), może za dzieciaka, gdy nie byłam taka świadoma. Teraz takie rzeczy odłożyłam na bok. Fajne wyzwanie dla mnie, fajne chwile, dziewczyny bardzo pomagają, mamy super zespół, aż chce się tutaj być

Sieradzką zapytano także o pierwsze wrażenia z gry w reprezentacji. Czy debiut niósł ze sobą stres, czy może radość? "Wydaje mi się, że więcej radości, staram się pracować nad tym, żeby trzymać nerwy na wodzy. Pracuję z psychologiem sportu, dlatego nigdy nie nakładam sobie dodatkowej presji i nie mam żadnych oczekiwań przed moimi meczami" - przyznała.

Na zakończenie turnieju towarzyskiego w Genui podopieczne Lavariniego zmierzą się z Włoszkami. Początek tego spotkania o godz. 21, na relację tekstową zapraszamy do Interii.

