Nokaut, a potem emocje w meczu polskich siatkarek. Stefano Lavarini szukał zmian

W pierwszym secie meczu Polska - Francja zaskoczenia jednak nie było. "Biało-Czerwone" prowadziły od pierwszych akcji, szybko zdobywając punkt blokiem i odskakując na cztery punkty. Co prawda po chwili Francuzki doprowadziły do stanu 6:5 dla Polski, ale gospodynie błyskawicznie odrobiły przewagę. Trener Stefano Lavarini nieco krzywił się na liczne błędy swoich podopiecznych w polu zagrywki, ale to był niewielki minus. A to właśnie po dwóch kapitalnych zagrywkach Martyny Czyrniańskiej Polki prowadziły już 19:10.

