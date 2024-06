Nikola Grbić odkrywa karty, ostra selekcja. Wielu siatkarzy czeka rozczarowanie

Nie będziemy trenowali w Spale w całości. Od wtorku będzie 17 siatkarzy, którzy zostaną pod kątem dokończenia Ligi Narodów i igrzysk. Zabiorę ich do Słowenii, by tam razem trenować. Prawdopodobnie dokonam pewnych zmian w składzie na trzeci turniej. Po pierwsze, nie chcę trzymać zawodników tylko pod kątem treningu. To nie ma sensu. A ci, którzy mają grać - przy tak dużej grupie - nie mieliby też rytmu i odpowiedniej liczby powtórzeń. Podziękuję więc graczom ze Spały za to, co dotychczas zrobili. Wielu z nich będzie już wolnych

~ wyznał serbski szkoleniowiec, cytowany przez portal Sport.pl