Niepokojące wieści dla reprezentacji Polski. Problemy młodej siatkarki

Czyrniańska to jedna z najbardziej utalentowanych polskich siatkarek . Przyjmująca w tym sezonie przeszła z kadrą prowadzoną przez Stefano Lavariniego cały szlak Ligi Narodów. Najpierw występowała w trzech turniejach fazy zasadniczej, a potem w finałowych zmaganiach w Arlington, gdzie reprezentacja Polski wywalczyła historyczny brązowy medal .

Teraz "Biało-Czerwone" przygotowują się do mistrzostw Europy i rozgrywają na Podkarpaciu sparingi z Turcją. W żadnym z dwóch meczów z triumfatorkami Ligi Narodów nie wystąpiła jednak Czyrniańska . W oficjalnym komunikacie Polski Związek Piłki Siatkowej poinformował o jej problemach, zamieszczając komentarz Lavariniego.

- Problemy mięśniowe Martyny Czyrniańskiej wymagają innego trybu pracy i indywidualnego podejścia. Martyna zostaję nadal z grupą, ponieważ podlega codziennej kontroli i działaniom regeneracyjnym. Jest ważną częścią zespołu, dlatego sztab szkoleniowy i medyczny dokłada wszelkich starań, aby w bezpieczny sposób przygotować ją do nadchodzących mistrzostw Europy. W innym wypadku będzie przygotowywać się do turnieju kwalifikacyjnego w Łodzi - stwierdził trener.

Martyna Czyrniańska nie gra w sparingach reprezentacji Polski

Nieco więcej światła na problemy zawodniczki w rozmowie z Polsatem Sport rzucił Bartosz Groffik , trener motoryczny reprezentacji Polski. - Dzień po dniu jest lepiej , ale musimy bardzo ostrożnie podchodzić do tematu, nie chcemy doprowadzić do zbyt dużego przeciążenia mięśni - zastrzega.

W kadrze Lavariniego, która rywalizuje z Turcją ze zmiennym szczęściem - w środę wygrała w Krośnie , w piątek przegrała 2:3 w Mielcu - oprócz Czyrniańskiej są jeszcze trzy przyjmujące: Różański, Łukasik i Monika Fedusio . Szkoleniowiec próbuje na tej pozycji również wracającą do kadry po dwuletniej przerwie Malwinę Smarzek , która jednak w ostatnich latach grała głównie jako atakująca.

Będzie powrót do reprezentacji Polski? W grze są dwie zawodniczki

Jak poinformował Adrian Brzozowski, komentator Polsatu Sport, pod uwagę brana jest jeszcze inna opcja. To ściągnięcie do pierwszej kadry jednej z siatkarek, które aktualnie rywalizują na Uniwersjadzie w Chengdu. W grę ma wchodzić dołączenie do drużyny Lavariniego Julity Piaseckiej lub Weroniki Szlagowskiej. Obie były na szerokiej liście Włocha na ten sezon, ale nie wystąpiły w Lidze Narodów.