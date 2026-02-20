Nie było jej w kadrze Lavariniego i wybrała Grecję. Teraz jest o krok od sukcesu

Damian Gołąb

Oprac.: Damian Gołąb

Monika Lampkowska, znana do niedawna pod panieńskim nazwiskiem Fedusio, blisko sporego sukcesu w Europie. Jej klub, Panathinaikos Ateny, zbliżył się właśnie do finału Pucharu Challenge, a polska siatkarka była jedną z bohaterek rywalizacji. Lampkowska, której w poprzednim sezonie zabrakło w prowadzonej przez Stefano Lavariniego reprezentacji Polski, do Grecji trafiła "awaryjnie", ale w nowym klubie i kraju radzi sobie znakomicie.

Siatkarki polskiej reprezentacji w biało-czerwonych strojach celebrują punkt podczas meczu, przybijając sobie piątki na boisku sportowym.
Monika Lampkowska (nr 10) w poprzednim sezonie nie została powołana do reprezentacji PolskiAndrzej IwańczukReporter

Jeszcze niespełna rok temu Monika Lampkowska rozgrywała jeden z najlepszych sezonów w karierze na polskich boiskach. Przyjmująca była jedną z liderek DevelopResu Rzeszów, z którym najpierw sięgnęła po TAURON Puchar Polski, a potem po mistrzostwo kraju.

Latem niespodziewanie zabrakło jej jednak w reprezentacji Polski. Nieobecność Lampkowskiej po udanym sezonie była jednym z największych braków w kadrze, choć w poprzednich sezonach trener Stefano Lavarini raczej traktował ją jako rezerwową. A w pełnym rozwinięciu skrzydeł w kadrze przyjmującej przeszkadzały również kontuzje.

"Niektóre zawodniczki nie zgłosiły swojej gotowości do gry w kadrze - część nie może być dostępna z powodów zdrowotnych, inne ze względu na osobiste sprawy i wybory. Dbam o prywatność każdej z nich oraz o wyłączność rozmów, które z nimi przeprowadziłem" - tłumaczył przed ostatnim sezonem kadrowym Lavarini.

Zobacz również:

Jelena Blagojević zastąpiła Cesara Hernandeza
Ekstraklasa Kobiet

Wstrząs u mistrza Polski. Klamka zapadła, legendarna siatkarka w akcji

Damian Gołąb
Damian Gołąb

    Siatkówka. Monika Lampkowska wybrała zaskakujący kierunek. I radzi sobie świetnie

    Siatkarka latem postanowiła natomiast zmienić stan cywilny - wzięła ślub, stąd zmiana nazwiska. A kolejny sezon rozpoczęła już w zupełnie nowym środowisku. Po raz pierwszy w karierze zdecydowała się na grę za granicą. Podpisała kontrakt z Panathinaikosem Ateny.

    Wybór Grecji był niespodzianką, bo tamtejsza liga nie należała w ostatnich latach do najmocniejszych na Starym Kontynencie. Było to jednak rozwiązanie nieco awaryjne - wcześniej Lampkowska była łączona z transferem do Galatasaray Stambuł, ale ostatecznie negocjacje nie zakończyły się sukcesem.

    W Grecji Lampkowska odnalazła się jednak świetnie. Na początku lutego została nawet wybrana MVP kolejki w lidze greckiej, a jej klub prowadzi w tabeli z kompletem zwycięstw. Do tego rywalizuje z powodzeniem w europejskich pucharach. W czwartek Polka poprowadziła Panathinaikos do ważnego zwycięstwa w Pucharze Challenge.

    W poprzednich rundach grecki zespół eliminował Volley Dudingen ze Szwajcarii, Bragę z Portugalii oraz Crvenę Zvezdę Belgrad z Serbii. W półfinale trafił zaś na rywala z Grecji, Panionios Nea Smyrni.

    Zobacz również:

    Bogdanka LUK Lublin Wilfredo Leona i Aluron CMC Warta Zawiercie Michała Winiarskiego są już pewne gry w ćwierćfinale Ligi Mistrzów
    Liga Mistrzów

    Wyrwali awans w LM, a teraz takie wieści. To czeka polskich siatkarzy

    Damian Gołąb
    Damian Gołąb

      Polska siatkarka jedną z bohaterek. Finał o krok

      Do gry w finale zbliżył się jednak Panathinaikos. Drużyna, którą prowadzi Alessandro Chiappini - jeszcze w zeszłym sezonie trener ŁKS-u Commercecon Łódź - wygrała pierwszą partię 25:18. Co prawda drugą przegrała po grze na przewagi, 27:29, ale trzeci i czwarty set to znów dominacja Panathinaikosu - wygrane odpowiednio do 22 i 18, a w całym meczu 3:1.

      Jedną z głównych ról w tym zwycięstwie odegrała Lampkowska. 26-letnia Polka zdobyła 19 punktów, kończąc 17 z 44 ataków. Do tego dołożyła punkt blokiem i zagrywką, notując też 52 procent tzw. pozytywnego przyjęcia.

      Dzięki temu Lampkowska i jej zespół są już bardzo blisko półfinału. Dzielą ich od niego dwa wygrane sety w rewanżu, który zostanie rozegrany na boisku rywala już 25 lutego. W drugiej parze o miejsce w finale rywalizują Kaposvari NRC z Węgier i Megabox Vallefoglia z Włoch. Pierwszy mecz na Węgrzech 3:2 wygrały Włoszki.

      Zobacz również:

      Siatkarka z Włoch nie dokończyła meczu z Budowlanymi Łódź
      Liga Mistrzyń

      Dramatyczna kontuzja w meczu Polek, nosze poszły w ruch. Koleżanki stanęły na wysokości zadania

      Andrzej Klemba
      Andrzej Klemba
      Monika Fedusio
      Monika Lampkowska, z domu Fedusio Andrzej IwanczukReporter
      Monika Fedusio (po lewej) w barwach reprezentacji Polski
      Monika Lampkowska (po lewej) w barwach reprezentacji Polski Andrzej IwanczukReporter
      Siatkarki DevelopResu Rzeszów znów zagrają w finale TAURON Ligi. W półfinale błysnęła Monika Fedusio (nr 14)
      Monika Lampkowska (nr 14) przeniosła się do Grecji z DevelopResu RzeszówTomasz Kowalczuk/REPORTERReporter
      Oliwia Sieradzka - najlepsze akcje MVP meczu Marica Płowdiw - DevelopRes RzeszówPolsat Sport

      Najnowsze

    • Piłka nożna
    • Żużel
    • Zimowe
    • Koszykówka
    • Sporty walki
    • Siatkówka
    • Hokej
    • Piłka ręczna
    • Tenis
    • Motorowe
    • Inne
    • Redakcja