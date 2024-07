I chociaż 23-letnia atakująca pierwszy sezon w nowym klubie zwieńczyła wywalczeniem Pucharu Turcji oraz mistrzostwa kraju , to i tak nie może być zadowolona. Po tym, jak do drużyny wróciła Melissa Vargas, polska zawodniczka straciła miejsce w podstawowym składzie i najczęściej pełniła rolę rezerwowej.

"Uważam, że to był jeden z najlepszych sezonów w moim życiu. Bardzo dobrze się czułam fizycznie i psychicznie. W grze też było bardzo fajnie - do stycznia. Później, wiadomo, wróciła Melissa Vargas i to ona zaczęła grać. Wiedziałam o tym, to było w porządku. Można powiedzieć, że odpoczywałam przed kadrą" - mówiła Stysiak w rozmowie z Interią.