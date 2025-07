Nagła zmiana planów polskich siatkarek. Będzie dodatkowy mecz, jest potwierdzenie

Gdyby tylko reprezentacja Polski w piłce nożnej prezentowała poziom zbliżony do naszych siatkarzy i siatkarek, poziom zadowolenia i satysfakcji w kraju z pewnością byłby dużo wyższy. Obie kadry spisują się kapitalnie w tegorocznej Lidze Narodów i rozbijają kolejnych rywali.

Podopieczne Stefano Lavariniego zanotowały do tej pory tylko jedną porażkę - lepsze od nich w trzecim meczu pierwszego turnieju Ligi Narodów okazały się w trzysetowej batalii Turczynki. Biało-Czerwone mają za to na rozkładzie m.in. mistrzynie świata - Serbki, Niemki, czy Amerykanki.

Przed siatkarkami Lavariniego w lipcu jeszcze cztery spotkania LN. Zmierzą się one z Bułgarią, Japonią, Brazylią i Koreą Południową. Miały to być ostatnie sprawdziany siatkarek przed mistrzostwami świata, które w sierpniu odbędą się w Tajlandii. Doszło jednak do niespodziewanej zmiany planów.